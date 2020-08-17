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В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19
Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от COVID-19, следует из документа, опубликованного на... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T19:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, в мире

В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19

19:25 17.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
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ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от COVID-19, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
Патент был выдан Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics, которые совместно разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV. Ранее в июне эта вакцина получила специальное разрешение сроком на один год для военного использования в стране. В марте этого года эта вакцина стала первой в Китае, одобренной для клинических тестов.
Согласно опубликованному сообщению, тестирование на образцах мышей и морских свинок показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью, способна в течение короткого времени вызвать интенсивную клеточную и гуморальную иммунную реакцию организма.
"Исследование защитного эффекта на генетически модифицированных мышах показало, что после 14 дней после однократной иммунизации Ad5 nCoV может значительно снизить вирусную нагрузку внутри легочной ткани, что свидетельствует о том, что вакцина обладает хорошим иммунозащитным эффектом от COVID-19", - говорится в пояснительной записке.
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Кроме того, отмечается, что вакцина легко и быстро готовится, что позволит обеспечить ее массовое производство в течение короткого времени в случае внезапной вспышки.
Сообщалось, что первая и вторая фазы клинических тестов указанной вакцины прошли на территории Китая. Как ранее сообщал комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC), к концу этого года или в начале следующего разработанная инактивированная вакцина от COVID-19 может поступить на рынок. В SASAC уточнили, что вакцинам необходимо пройти три этапа клинических тестов, и если эффективность и безопасность будут доказаны, только тогда вакцину можно будет допустить на рынок.
По имеющимся сведениям, в Китае уже шесть вакцин были допущены до клинических испытаний. Китайские специалисты ведут исследования и разработки различных видов вакцин от COVID-19 еще с самого начала эпидемии, однако до испытаний на людях пока допущены лишь рекомбинантные вакцины и инактивированные вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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