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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года
Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T19:35
масуд дудаев
лдпр
госдума рф
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200810/1575592663.html
https://ria.ru/20200728/1575030344.html
"Смоделировала" 22 лимона, а откуда, кстати, они у депутата наличкой?
15
это не модель, а шпагоглотательница
12
14
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575909973_0:56:1000:620_1400x0_80_0_0_fec44e43cfda412789f155820c62ba8c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
масуд дудаев, лдпр, госдума рф, москва, происшествия

Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

19:19 17.08.2020 (обновлено: 19:35 17.08.2020)
35779
© АГН "Москва" / Александр АвиловФотомодель Ольга Синтюрева в Пресненском суде
Фотомодель Ольга Синтюрева в Пресненском суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, отбывать наказание модель будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Дудаев Ибрагим Шамханович и Синтюрева Ольга Евгеньевна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Обоим назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. Отбывать наказание Синтюрева будет с момента достижения ее ребенком возраста 14 лет.
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При этом оба признаны невиновными по статье 309 УК РФ ("подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу"). Исковое заявление Жигарева удовлетворено частично. С фигурантов дела взысканы 325 679 рублей 50 копеек, в удовлетворении остальной части иска отказано.
Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление потерпевшего Краюшкина А.Б., которому принадлежала часть украденных денег, о взыскании солидарно с Дудаева и Синтюревой имущественного вреда, причиненного преступлением, а также морального вреда. Имущественный вред в 22 525 436 рублей взыскан солидарно с обоих в пользу Краюшкина.
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Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. По словам прокурора, подсудимая узнала, что депутат намерен обратиться к правоохранителям, поэтому выманила его в безлюдное место для разговора. Там она "проверила его на отсутствие официально зарегистрированного на его имя оружия" и вызвала Дудаева, молодые люди потребовали не обращаться в полицию, угрожали убийством, а Дудаев избил Жигарева, отмечают правоохранители. В ходе расследования Жигареву поступали угрозы, к нему применены меры безопасности, которые до сих пор не сняты. Лица, угрожавшие депутату, пока не установлены.
Синтюревой и Дудаеву были предъявлены обвинения в краже и принуждении к отказу от дачи показаний (девушка также обвиняется в клевете). На заседании суда в понедельник оба они не признали вину. Синтюрева после двух месяцев под домашним арестом была отпущена на свободу, Дудаев содержится под стражей.
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775252216
Обсудить 14
Масуд ДудаевЛДПРГосдума РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"Смоделировала" 22 лимона, а откуда, кстати, они у депутата наличкой?
17 августа, 19:55
Александр Невский
1022100
это не модель, а шпагоглотательница
17 августа, 19:25
НЕНиколай Ефимов
370110
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