Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, отбывать наказание модель будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Дудаев Ибрагим Шамханович и Синтюрева Ольга Евгеньевна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Обоим назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. Отбывать наказание Синтюрева будет с момента достижения ее ребенком возраста 14 лет.

При этом оба признаны невиновными по статье 309 УК РФ ("подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу"). Исковое заявление Жигарева удовлетворено частично. С фигурантов дела взысканы 325 679 рублей 50 копеек, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление потерпевшего Краюшкина А.Б., которому принадлежала часть украденных денег, о взыскании солидарно с Дудаева и Синтюревой имущественного вреда, причиненного преступлением, а также морального вреда. Имущественный вред в 22 525 436 рублей взыскан солидарно с обоих в пользу Краюшкина.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. По словам прокурора, подсудимая узнала, что депутат намерен обратиться к правоохранителям, поэтому выманила его в безлюдное место для разговора. Там она "проверила его на отсутствие официально зарегистрированного на его имя оружия" и вызвала Дудаева, молодые люди потребовали не обращаться в полицию, угрожали убийством, а Дудаев избил Жигарева, отмечают правоохранители. В ходе расследования Жигареву поступали угрозы, к нему применены меры безопасности, которые до сих пор не сняты. Лица, угрожавшие депутату, пока не установлены.