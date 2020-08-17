https://ria.ru/20200817/1575909446.html
На площади Независимости в Минске собрались тысячи протестующих
Сторонники белорусской оппозиции собирались на площади Независимости в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T19:14
2020-08-17T20:01
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Фёдор Сергеев
Молодцы белорусы! Через тернии - к звёздам. К благополучию - через безработицу, нищету, дружбу с западными партнёрами, с друзьями из МВФ. К успеху шли ))
41
Pavel Kiryukhin
Всё из-за одного УГОЛОВНИКА, который не хочет соблюдать ЗАКОН
22
49
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протестующие на акции в центре Минска
Протестующих в центре Минска сегодня значительно меньше, чем вчера
2020-08-17T19:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, в мире