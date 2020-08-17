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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575909446.html
На площади Независимости в Минске собрались тысячи протестующих
Сторонники белорусской оппозиции собирались на площади Независимости в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:01
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
в мире
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Протестующие на акции в центре Минска
Протестующих в центре Минска сегодня значительно меньше, чем вчера
2020-08-17T19:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, в мире

На площади Независимости в Минске собрались тысячи протестующих

19:14 17.08.2020 (обновлено: 20:01 17.08.2020)
2684
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции собирались на площади Независимости в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.
Они поют протестные песни, скандируют лозунги.
По подсчетам корреспондента, здесь может быть несколько тысяч человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоВ мире
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