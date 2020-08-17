Лидерство Кубани по эффективности работы АПК закономерно, считают власти

"То, что Краснодарский край стал лидером по эффективности работы АПК, вполне закономерно. Наш регион занимает ведущие позиции по производству разнообразной сельхозпродукции, ее переработке и экспорту. Кроме того, беспрецедентные меры поддержки оказываются аграриям, в том числе фермерам. Большая работа ведется по линии агрострахования и этот факт отмечен экспертами", – приводятся слова вице-губернатора Андрея Коробки.