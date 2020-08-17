Лидерство Кубани по эффективности работы АПК закономерно, считают власти

КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Краснодарский край стал лидером в стране по эффективности работы АПК, власти региона считают это закономерным, сообщает администрация края.
Уточняется, что рейтинг составил Институт комплексных стратегических исследований. "Была проанализирована эффективность работы субъектов страны в сфере агропромышленного комплекса за первый квартал 2020 года. Согласно ему, лидером стал Краснодарский край, набрав максимальное количество – 100 баллов. На втором месте Москва, на третьем – Воронежская область", - отметили в ведомстве.
Как пояснили исследователи, для оценки применялся интегральный показатель, учитывающий факторы, влияющие на производительность и результативность отрасли, а не валовые показатели, которые зависят от климатических условий в конкретном регионе.
"То, что Краснодарский край стал лидером по эффективности работы АПК, вполне закономерно. Наш регион занимает ведущие позиции по производству разнообразной сельхозпродукции, ее переработке и экспорту. Кроме того, беспрецедентные меры поддержки оказываются аграриям, в том числе фермерам. Большая работа ведется по линии агрострахования и этот факт отмечен экспертами", – приводятся слова вице-губернатора Андрея Коробки.
По данным краевых властей, за пять лет объем господдержки кубанского АПК составил 38,9 миллиарда рублей, реализовано 198 крупных инвестиционных проектов. На новый уровень вышел сбыт фермерской продукции. Ежегодно реализуется порядка 870 тысяч тонн продукции, развивается пищевая промышленность.
Краснодарский край в текущем году первым в России завершил уборку, получив свыше 9,4 миллиона тонн зерна. Как уточняют власти, это произошло вопреки погодным катаклизмам и неблагоприятным прогнозам ученых. Причем основная доля в общем объеме пришлось на пшеницу – ее намолочено более 8 миллионов тонн. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, это значит, что Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки.