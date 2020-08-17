Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575908778.html
Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину
Россиянка Анна Варганова и двое ее несовершеннолетних детей, которые были изъяты у нее итальянскими социальными службами, вернулись в Россию благодаря... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:57
россия
бари
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155515/17/1555151736_0:130:3112:1880_1400x0_80_0_0_009685ddc4b7c6cf7a0198c7684e7745.jpg
https://ria.ru/20190905/1558357607.html
россия
бари
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155515/17/1555151736_0:130:3112:1880_1400x0_80_0_0_009685ddc4b7c6cf7a0198c7684e7745.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155515/17/1555151736_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_6043dc9bfb722dc4a3cee21df245ee63.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155515/17/1555151736_526:0:2574:2048_1400x0_80_0_0_7e71e6e2a9af7887aa2174904d326134.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бари, италия, в мире

Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину

18:57 17.08.2020
0
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид города Рима
Вид города Рима
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
РИМ, 17 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Россиянка Анна Варганова и двое ее несовершеннолетних детей, которые были изъяты у нее итальянскими социальными службами, вернулись в Россию благодаря совместной работе российских дипломатов из трех стран, сообщает в понедельник посольство РФ в Италии.
"На днях успешно завершился длившийся на протяжении года процесс, связанный с приостановлением на территории Италии в родительских правах гражданки России А.С.Варгановой в отношении ее несовершеннолетних детей. Благодаря слаженной работе российских дипломатов в Стамбуле, Риме и Бухаресте назначенный российскими компетентными органами попечитель прибыл в Италию и после завершения необходимых юридических формальностей благополучно вернулся вместе с детьми и их биологической матерью на Родину", - сказал представитель посольства.
В конце сентября 2019 году суд по делам несовершеннолетних южноитальянского города Бари приостановил родительские права Варгановой в отношении ее пятилетнего сына. Она родила сына в Италии, но отец отказался от ребенка. Финансовое положение матери-одиночки оказалось шатким, из-за чего сына Варгановой поместили в социальное учреждение для детей. По словам самой женщины, ребенка у нее изъяли, узнав, что она собирается вернуться в Россию. Впоследствии россиянка родила еще одного ребенка, которого также отправили в соцучреждение Италии.
Анны Варганова с сыном
5 сентября 2019, 15:31
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
000000
Обсудить 0
РоссияБариИталияВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала