Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину

РИМ, 17 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Россиянка Анна Варганова и двое ее несовершеннолетних детей, которые были изъяты у нее итальянскими социальными службами, вернулись в Россию благодаря совместной работе российских дипломатов из трех стран, сообщает в понедельник посольство РФ в Италии.
"На днях успешно завершился длившийся на протяжении года процесс, связанный с приостановлением на территории Италии в родительских правах гражданки России А.С.Варгановой в отношении ее несовершеннолетних детей. Благодаря слаженной работе российских дипломатов в Стамбуле, Риме и Бухаресте назначенный российскими компетентными органами попечитель прибыл в Италию и после завершения необходимых юридических формальностей благополучно вернулся вместе с детьми и их биологической матерью на Родину", - сказал представитель посольства.
В конце сентября 2019 году суд по делам несовершеннолетних южноитальянского города Бари приостановил родительские права Варгановой в отношении ее пятилетнего сына. Она родила сына в Италии, но отец отказался от ребенка. Финансовое положение матери-одиночки оказалось шатким, из-за чего сына Варгановой поместили в социальное учреждение для детей. По словам самой женщины, ребенка у нее изъяли, узнав, что она собирается вернуться в Россию. Впоследствии россиянка родила еще одного ребенка, которого также отправили в соцучреждение Италии.
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