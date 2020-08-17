Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов

Участники акции протеста и военнослужащие в Минске

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Во время акций протеста в Белоруссии погибли два человека, заявил глава Во время акций протеста в Белоруссии погибли два человека, заявил глава Минздрава Владимир Караник . Его слова цитирует Sputnik Беларусь

Министр сообщил об этом врачам, собравшимся перед зданием ведомства.

Первым погибшим стал Александр Тарайковский. По данным МВД, в него могли стрелять из нелетального оружия: при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.

Второго участника протестов привезли в больницу из ИВС в Гомеле, так как у него резко ухудшилось самочувствие, вскоре он умер. Ранее его арестовали на десять суток.

Глава Минздрава отметил, что в больницах остаются 158 человек, у троих из них тяжелые травмы.

Караник также заявил, что не располагает информацией о пропаже 83 человек.

Сами медики требуют допустить их на территории Центра изоляции правонарушителей и Изолятора временного содержания, чтобы осмотреть задержанных участников митингов и решить вопрос об их госпитализации.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко , по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.