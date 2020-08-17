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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575908413.html
Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов
Во время акций протеста в Белоруссии погибли два человека, заявил глава Минздрава Владимир Караник. Его слова цитирует Sputnik Беларусь. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир караник
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575908035.html
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
Они получили то, что искали. Осталось 98.
898
Не зря Тихановская сказала о погибшем в множественном числе.Сакральные жертвы были запланированы.Если до небесной сотни не дотянут,придётся бомжей по подворотням мочить.
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, владимир караник, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов

18:51 17.08.2020 (обновлено: 20:45 17.08.2020)
20448
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и военнослужащие в Минске
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Во время акций протеста в Белоруссии погибли два человека, заявил глава Минздрава Владимир Караник. Его слова цитирует Sputnik Беларусь.
Министр сообщил об этом врачам, собравшимся перед зданием ведомства.
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Первым погибшим стал Александр Тарайковский. По данным МВД, в него могли стрелять из нелетального оружия: при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.
Второго участника протестов привезли в больницу из ИВС в Гомеле, так как у него резко ухудшилось самочувствие, вскоре он умер. Ранее его арестовали на десять суток.
Глава Минздрава отметил, что в больницах остаются 158 человек, у троих из них тяжелые травмы.
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Караник также заявил, что не располагает информацией о пропаже 83 человек.
Сами медики требуют допустить их на территории Центра изоляции правонарушителей и Изолятора временного содержания, чтобы осмотреть задержанных участников митингов и решить вопрос об их госпитализации.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
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Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир КараникМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Они получили то, что искали. Осталось 98.
17 августа, 18:55
sizif8
24674460433
Не зря Тихановская сказала о погибшем в множественном числе.Сакральные жертвы были запланированы.Если до небесной сотни не дотянут,придётся бомжей по подворотням мочить.
17 августа, 18:55
Владимир Воздроганов
16641018848
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