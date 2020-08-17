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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575908202.html
Начальник Гродненского УВД извинился за применение силы к протестующим
Руководитель управления внутренних дел Гродненского облисполкома Вадим Синявский извинился перед жителями города за применение силы в отношении граждан, которые РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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Противно... Изменился за то что люди выполняли свою работу.
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Постепенно сделают из людей в форме козлов отпущения и первыми как обычно начнут предавать их начальники, людей жаль
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гродно
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

Начальник Гродненского УВД извинился за применение силы к протестующим

18:43 17.08.2020
4691
© SputnikВ Гродно завершился многотысячный митинг
В Гродно завершился многотысячный митинг
© Sputnik
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Руководитель управления внутренних дел Гродненского облисполкома Вадим Синявский извинился перед жителями города за применение силы в отношении граждан, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста, его обращение было опубликовано в понедельник на сайте УВД.
"Управлением внутренних дел в рамках компетенции рассмотрены обращения ваших трудовых коллективов в части задержания сотрудниками милиции участников несанкционированных массовых мероприятий и применения в отношении них физической силы и специальных средств. Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальных средств", - говорится в обращении.
Отмечается, что по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства. "О результатах проверок заинтересованные лица, в том числе те, которым я обещал в ходе встречи в трудовом коллективе филиала "Завод "Химволокно" ОАО "Гродно Азот", будут проинформированы в установленном порядке", - уточняется в обращении.
Добавляется, что в настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены. Всем им оказана помощь в доставке к месту жительства. С целью исключения возникновения конфликтных ситуаций руководителям органов внутренних дел поручено принять меры по недопущению необоснованного применения физической силы и специальных средств.
Папа Римский Франциск
16 августа, 13:28Протесты в Белоруссии
Папа Римский призвал к отказу от насилия в Белоруссии
"Относясь с пониманием к Вашим требованиям, высказанным во время встреч в трудовых коллективах с руководством УВД, хочу обратиться к вам с призывом о соблюдении правопорядка, недопустимости применения насилия в отношении граждан, сотрудников ОВД, нанесения вреда зданиям, сооружениям, транспортным средствам, совершения иных действий, дезорганизующих нормальную деятельность объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры. Прошу вас быть благоразумными, не разрушать сформировавшийся годами высокий уровень правопорядка и безопасности в регионе", - отметил Синявский в своем обращении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

Общегражданский марш За свободу в Минске
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

Демонстранты держат гигантский бело-красно-белый флаг Беларуси во время акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

Общегражданский марш За свободу в Минске
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

Общегражданский марш За свободу в Минске
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

Женщина держит розы во время митинга в поддержку белорусской оппозиции в центре Киева
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

Общегражданский марш За свободу в Минске
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

Общегражданский марш За свободу в Минске
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

Акция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
3431114059
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Противно... Изменился за то что люди выполняли свою работу.
17 августа, 19:50
Ирина Столярова ирина валентиновна
5310004
Постепенно сделают из людей в форме козлов отпущения и первыми как обычно начнут предавать их начальники, людей жаль
17 августа, 18:50
Александр Закупин
4700202
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