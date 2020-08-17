Начальник Гродненского УВД извинился за применение силы к протестующим

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Руководитель управления внутренних дел Руководитель управления внутренних дел Гродненского облисполкома Вадим Синявский извинился перед жителями города за применение силы в отношении граждан, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста, его обращение было опубликовано в понедельник на сайте УВД.

"Управлением внутренних дел в рамках компетенции рассмотрены обращения ваших трудовых коллективов в части задержания сотрудниками милиции участников несанкционированных массовых мероприятий и применения в отношении них физической силы и специальных средств. Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальных средств", - говорится в обращении.

Отмечается, что по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства. "О результатах проверок заинтересованные лица, в том числе те, которым я обещал в ходе встречи в трудовом коллективе филиала "Завод "Химволокно" ОАО "Гродно Азот", будут проинформированы в установленном порядке", - уточняется в обращении.

Добавляется, что в настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены. Всем им оказана помощь в доставке к месту жительства. С целью исключения возникновения конфликтных ситуаций руководителям органов внутренних дел поручено принять меры по недопущению необоснованного применения физической силы и специальных средств.

"Относясь с пониманием к Вашим требованиям, высказанным во время встреч в трудовых коллективах с руководством УВД, хочу обратиться к вам с призывом о соблюдении правопорядка, недопустимости применения насилия в отношении граждан, сотрудников ОВД, нанесения вреда зданиям, сооружениям, транспортным средствам, совершения иных действий, дезорганизующих нормальную деятельность объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры. Прошу вас быть благоразумными, не разрушать сформировавшийся годами высокий уровень правопорядка и безопасности в регионе", - отметил Синявский в своем обращении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.