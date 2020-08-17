Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200817/1575908104.html
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября
Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что власти приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T19:04
туризм
коронавирус covid-19
георгий гахария
туризм
новости - туризм
воз
франция
латвия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155741/38/1557413812_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_2b0536cd17a6f7d952390188cb8604ad.jpg
https://ria.ru/20200817/1575682606.html
франция
латвия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155741/38/1557413812_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_2b0536cd17a6f7d952390188cb8604ad.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155741/38/1557413812_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_4307bab164aa46923d46bfba3e08d0f9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/38/1557413812_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_598a4af7edd38a27ddcd8ae3f52bbb21.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, георгий гахария, туризм, новости - туризм, воз, франция, латвия, грузия

Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября

18:45 17.08.2020 (обновлено: 19:04 17.08.2020)
1421
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкЖители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 17 авг — РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что власти приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31 августа.
"Запрет на осуществление регулярного авиасообщения продлен и действует до 30 сентября 2020 года", — говорится в заявлении.
Агентство сообщает, что ограничения не действуют на те страны, с кем Грузия осуществляет международное авиасообщение – это Германия, Франция, Латвия.
"Решение о постепенном восстановлении регулярного авиасообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации", — отмечено в заявлении.
Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 21,3 миллиона случаев заражения, свыше 761 тысячи человек скончались.
Георгиевская и Воскресенская церкви
Вчера, 08:00Туризм
Медвежий угол: зачем ехать в архангельскую глушь
481104
ТуризмКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияТуризмНовости - ТуризмВОЗФранцияЛатвияГрузия
Рекомендуем
В Гродно завершился многотысячный митинг
Начальник Гродненского УВД извинился за применение силы к протестующим
Вид города Рима
Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг
Протестующие на акции в центре Минска
На площади Независимости в Минске собрались тысячи протестующих
Милиция Белоруссии
В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокирования дороги
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов
Фотомодель Ольга Синтюрева в Пресненском суде
Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года
Города России. Казань
Туроператоры назвали популярные маршруты для коротких поездок по России
Американские военные в Польше
В МИД указали на опасные последствия наращивания войск США в Польше
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
В УПЦ заявили о росте общины с начала притеснений
Общегражданский марш За свободу в Минске
В США заявили, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии"
Сцена шоу Голос
Объявлены наставники девятого сезона шоу "Голос"
Тест на уровень сахара в крови
Ученые научились выявлять диабет с помощью смартфона
Молитвенные барабаны кюрде, расположенные вокруг Центрального хурула (буддийского храма) Золотая обитель Будды Шакьямуни в городе Элисте
Буддисты Калмыкии призвали провести переговоры с КНР о визите Далай-ламы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния