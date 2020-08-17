https://ria.ru/20200817/1575908104.html
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября
Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что власти приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:45
2020-08-17T19:04
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, георгий гахария, туризм, новости - туризм, воз, франция, латвия, грузия
ТБИЛИСИ, 17 авг — РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что власти приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31 августа.
"Запрет на осуществление регулярного авиасообщения продлен и действует до 30 сентября 2020 года", — говорится в заявлении.
Агентство сообщает, что ограничения не действуют на те страны, с кем Грузия осуществляет международное авиасообщение – это Германия, Франция, Латвия.
"Решение о постепенном восстановлении регулярного авиасообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации", — отмечено в заявлении.
Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 21,3 миллиона случаев заражения, свыше 761 тысячи человек скончались.