Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

© AP Photo / Sergei Grits Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава штаба баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Глава штаба баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз в видеообращении призвала белорусов к всеобщей забастовке, чтобы лишить президента страны Александра Лукашенко источника финансирования.

По ее словам, для Лукашенко "понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба".

"Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Для того чтобы жить во дворцах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластные митинги людей, им нужны деньги... Мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку", - сказала Мороз.

По ее словам, у многих могут возникнуть сомнения, в том числе, в связи с тем, что нужно оплачивать ранее взятые кредиты.

"Не бойтесь. Нас не оставят в беде, в Белоруссии уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает, чем помочь", - сказала Мороз.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

Провластная общественная организация "Белая Русь" в воскресенье провела в Минске митинг солидарности в поддержку действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Акция, собравшая, по данным МВД, порядка 65 тысяч человек, прошла на площади Независимости у Дома правительства в центре белорусской столицы, в ней принял участие и сам президент, выступивший перед собравшимися с 30-минутной речью о ситуации в республике.