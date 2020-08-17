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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575908035.html
Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг
Глава штаба баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз в видеообращении призвала белорусов к всеобщей забастовке, чтобы... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T22:20
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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За антиправительственные призывы, в кутузку её ! Такие толкают страну в большую ... пропасть !
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Экономический ущерб сильнее всего ударит по населению Беларуси! Глава штаба Тихановской о благополучии населения Беларуси не думает! Только личные меркантильные интересы! Скорее всего, западные кураторы задались вопросом о целесообразности и эффективности вложенных средств в "штаб Тихановской "!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575790817_0:45:3070:1772_1400x0_80_0_0_0bc195aed68332271e08f631728dddd6.jpg
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг

18:41 17.08.2020 (обновлено: 22:20 17.08.2020)
10866
© AP Photo / Sergei GritsКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава штаба баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз в видеообращении призвала белорусов к всеобщей забастовке, чтобы лишить президента страны Александра Лукашенко источника финансирования.
По ее словам, для Лукашенко "понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба".

"Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Для того чтобы жить во дворцах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластные митинги людей, им нужны деньги... Мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку", - сказала Мороз.

По ее словам, у многих могут возникнуть сомнения, в том числе, в связи с тем, что нужно оплачивать ранее взятые кредиты.
"Не бойтесь. Нас не оставят в беде, в Белоруссии уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает, чем помочь", - сказала Мороз.
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Провластная общественная организация "Белая Русь" в воскресенье провела в Минске митинг солидарности в поддержку действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Акция, собравшая, по данным МВД, порядка 65 тысяч человек, прошла на площади Независимости у Дома правительства в центре белорусской столицы, в ней принял участие и сам президент, выступивший перед собравшимися с 30-минутной речью о ситуации в республике.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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За антиправительственные призывы, в кутузку её ! Такие толкают страну в большую ... пропасть !
17 августа, 18:47
Че Гевара
154400013
Экономический ущерб сильнее всего ударит по населению Беларуси! Глава штаба Тихановской о благополучии населения Беларуси не думает! Только личные меркантильные интересы! Скорее всего, западные кураторы задались вопросом о целесообразности и эффективности вложенных средств в "штаб Тихановской "!
17 августа, 18:52
vvladimsam
152000011
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