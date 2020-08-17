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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575907922.html
В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокирования дороги
Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:10
протесты в белоруссии
минская область
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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минская область, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокирования дороги

18:38 17.08.2020 (обновлено: 21:10 17.08.2020)
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Милиция Белоруссии
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
"Вечером 10 августа водитель грузового автомобиля MAZ выехал из троллейбусного парка к станции метро "Спортивная" для эвакуации неисправного троллейбуса по поступившей заявке. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка... Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения", - отмечается в сообщении.
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СК уточняет, что это произошло, когда грузовик подъехал к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, где проезжая часть была перекрыта клумбами и мусорными контейнерами. На ней также находилось много людей. Водитель, пытаясь объехать препятствие, продолжил движение, но был остановлен неизвестными.
"В настоящий момент один из неизвестных, 28-летний житель Минской области, установлен и задержан. Мужчина признан подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, а также в участии в массовых беспорядках. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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