В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокирования дороги

"Вечером 10 августа водитель грузового автомобиля MAZ выехал из троллейбусного парка к станции метро "Спортивная" для эвакуации неисправного троллейбуса по поступившей заявке. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка... Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения", - отмечается в сообщении.