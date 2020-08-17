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Ученые научились выявлять диабет с помощью смартфона
Американские ученые разработали "цифровой биомаркер", который использует встроенную камеру смартфона для обнаружения диабета второго типа. Описание нового... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:35
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биология, здоровье, открытия - риа наука

Ученые научились выявлять диабет с помощью смартфона

18:31 17.08.2020 (обновлено: 18:35 17.08.2020)
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© Fotolia / effkazТест на уровень сахара в крови
Тест на уровень сахара в крови
© Fotolia / effkaz
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американские ученые разработали "цифровой биомаркер", который использует встроенную камеру смартфона для обнаружения диабета второго типа. Описание нового метода приведено в журнале Nature Medicine.
Сахарный диабет — серьезное заболевание, которое развивается незаметно. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно половина людей с диабетом не знают о своем диагнозе и связанных с ним рисков для здоровья.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предложили новый экспресс-метод выявления диабета второго типа с помощью технологий, уже имеющихся в смартфонах.
"Возможность обнаружить такое состояние, как диабет, которое имеет серьезные последствия для здоровья, с помощью безболезненного теста на смартфоне, открывает массу возможностей, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, доктора медицины и доцента кафедры кардиологии Джеффри Тисона (Geoffrey Tison). — Идея заключается в создании такого инструмента, который поможет снизить распространенность недиагностированного диабета".
По словам исследователей, новый инструмент будет также способствовать выявлению диабета среди населения, которому недоступна полномасштабная медицинская помощь.
"Диабет может протекать бессимптомно в течение длительного периода времени, что затрудняет его диагностику, — говорит первый автор статьи, доктор медицинских наук Роберт Аврам (Robert Avram). — На сегодняшний день не хватает неинвазивных и широко масштабируемых инструментов для обнаружения диабета, что побудило нас разработать этот алгоритм".
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Авторы предположили, что камеру смартфона можно использовать для обнаружения повреждений сосудов, вызванных диабетом. Они использовали фонарик телефона и камеру для анализа изменения цвета кончика пальца, соответствующего каждому удару сердца. Этот метод носит название фотоплетизмографии (ФПГ) и уже активно используется в ряде мобильных устройств, таких как умные часы и фитнес-трекеры.
Ученые получили почти три миллиона записей ФПГ от 53 870 пациентов, пользующихся приложением Azumio Instant Heart Rate для iPhone, у которых был подтвержден диагноз диабет второго типа. Эти данные использовались для разработки и проверки алгоритма машинного обучения для выявления диабета на основе измеренных смартфоном сигналов ФПГ.
В итоге алгоритм правильно определил наличие диабета у 81 процента пациентов в двух раздельных выборках. Точность определения отсутствия диабета у тех, кто не был болен, составила от 92 до 97 процентов. Исследователи отмечают, что точность метода еще больше возрастает, если к полученным "цифровым биомаркерам" добавить общую информацию о пациенте, таких как возраст, пол, индекс массы тела и этническая принадлежность.
"Мы продемонстрировали, что производительность алгоритма сопоставима с другими часто используемыми тестами, такими как маммография при раке груди или цитология при раке шейки матки, а безболезненность делает его привлекательным для многократного тестирования", — подчеркивает еще один автор исследования Джеффри Олджин (Jeffrey Olgin), доктор медицины, профессор и руководитель отделения кардиологии медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Авторы считают, что новый метод может выполнять роль инструмента скрининга, охватывающего широкие группы людей, а раннее выявление с его помощью диабета второго типа сделает более эффективным последующее лечение.
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