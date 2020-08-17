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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200817/1575907330.html
В УПЦ заявили о росте общины с начала притеснений
Двадцать семь монастырей открылись в канонической Украинской православной церкви с 2014 года, когда со стороны властей начались притеснения, заявил управляющий... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:41
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, украина, в мире

В УПЦ заявили о росте общины с начала притеснений

18:22 17.08.2020 (обновлено: 18:41 17.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Двадцать семь монастырей открылись в канонической Украинской православной церкви с 2014 года, когда со стороны властей начались притеснения, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Об этом он рассказал во время встречи с журналистами по случаю шестилетней годовщины интронизации предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и вся Украины Онуфия. Его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.
"В 2014 году в Украинской православной церкви было 11 970 священников, а теперь 12 311, 2014 году у нас было 228 монастырей – сегодня насчитывается 265 монастырей, то есть за это время открылось 27 монастырей. Количество монахов и монахинь тоже возросло: в 2014 году несли послушание 4 053, сегодня — 4 609 монахов, то есть за это время стало подвизаться еще 556 монахов и монахинь", — сказал митрополит Антоний.
Как отметил владыка, "несмотря на притеснения и препятствия в регистрации приходов Украинской православной церкви", которые совершались в предыдущие годы, каноническая Церковь выросла.
В тот же день в проповеди митрополит Киевский и вся Украины Онуфий рассказал, что благодарен Богу за все, что удалось пережить за шесть лет его пребывания на кафедре.
"Я хочу поблагодарить Бога за то, что Бог даровал нам – ко мне грешнику и ко всем вам. Если бы нас не гнали, если бы нас не подавляли, то мы бы так, наверное, в кокон свой завернулись и там бы, наверное, пропали. А так Господь срывает с нас эту оболочку благополучия и заставляет нас молиться, каяться, трудиться, стараться себя исправить. Все испытания, которые Господь попускает – для исправления личной жизни", - сказал митрополит Онуфрий.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
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27 июля, 11:14Религия и мировоззрение
В УПЦ призвали молиться за продолжение перемирия в Донбассе
2010001
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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