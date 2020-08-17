В УПЦ заявили о росте общины с начала притеснений

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Двадцать семь монастырей открылись в канонической Украинской православной церкви с 2014 года, когда со стороны властей начались притеснения, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами по случаю шестилетней годовщины интронизации предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и вся Украины Онуфия. Его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.

"В 2014 году в Украинской православной церкви было 11 970 священников, а теперь 12 311, 2014 году у нас было 228 монастырей – сегодня насчитывается 265 монастырей, то есть за это время открылось 27 монастырей. Количество монахов и монахинь тоже возросло: в 2014 году несли послушание 4 053, сегодня — 4 609 монахов, то есть за это время стало подвизаться еще 556 монахов и монахинь", — сказал митрополит Антоний.

Как отметил владыка, "несмотря на притеснения и препятствия в регистрации приходов Украинской православной церкви", которые совершались в предыдущие годы, каноническая Церковь выросла.

В тот же день в проповеди митрополит Киевский и вся Украины Онуфий рассказал, что благодарен Богу за все, что удалось пережить за шесть лет его пребывания на кафедре.

"Я хочу поблагодарить Бога за то, что Бог даровал нам – ко мне грешнику и ко всем вам. Если бы нас не гнали, если бы нас не подавляли, то мы бы так, наверное, в кокон свой завернулись и там бы, наверное, пропали. А так Господь срывает с нас эту оболочку благополучия и заставляет нас молиться, каяться, трудиться, стараться себя исправить. Все испытания, которые Господь попускает – для исправления личной жизни", - сказал митрополит Онуфрий.

В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.