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Религия и мировоззрение
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Буддисты Калмыкии призвали провести переговоры с КНР о визите Далай-ламы
Переговоры между Россией и Китаем с участием российских буддистов могли бы разрешить вопрос об организации визита Далай-ламы XIV в нашу страну, заявил РИА... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T19:04
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353
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буддизм, религия, новости - религия и мировоззрение, китай, ссср, в мире

Буддисты Калмыкии призвали провести переговоры с КНР о визите Далай-ламы

18:16 17.08.2020 (обновлено: 19:04 17.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМолитвенные барабаны "кюрде", расположенные вокруг Центрального хурула (буддийского храма) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в городе Элисте
Молитвенные барабаны кюрде, расположенные вокруг Центрального хурула (буддийского храма) Золотая обитель Будды Шакьямуни в городе Элисте
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Переговоры между Россией и Китаем с участием российских буддистов могли бы разрешить вопрос об организации визита Далай-ламы XIV в нашу страну, заявил РИА Новости старший администратор центрального хурала Калмыкии Йонтен-гелюнг (Сергей Киришов).
"Мы хотели бы, чтобы вопрос насущной необходимости визита Далай-ламы в Россию в самое ближайшее стал предметом обсуждения министерства иностранных дел РФ и Китайской народной республики. И мы хотим принять участие в таких переговорах, чтобы убедить руководство Китая в том, что Далай-лама не представляет опасности для его территориальной целостности, а министерства иностранных дел РФ в том, что принимать Далай-ламу – наше конституционное право", - сказал РИА Новости Йонтен-гелюнг.
Он отметил, что верующие Калмыкии надеются на визит Далай-ламы XIV в этот регион после завершения эпидемии коронавируса. По его словам, в офисе Далай-ламы также подтвердили готовность духовного лидера тибетского буддизма посетить Россию.
Дети молятся у портрета Его Святейшества Далай-ламы XIV во время молебна-поздравления в Центральном калмыцком хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни
24 июля, 09:30Религия и мировоззрение
В Калмыкии надеются на визит Далай-ламы после окончания эпидемии COVID-19
Ранее МИД РФ отказался способствовать организации визита Далай-ламы XIV в Россию, сославшись на двусторонний Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
В письме за подписью заместителя директора первого департамента Азии М. Баранова к вице-президенту Объединения буддистов Калмыкии Анджи Харцхаеву говорится, что Россия и Китай "выстраивают двусторонние отношения на принципе невмешательства в дела друг друга". "Стороны взяли на себя обязательства оказывать взаимную поддержку в вопросах, касающихся защиты государственного единства и территориальной целостности. В настоящее время китайские власти крайне негативно оценивают деятельность Далай-ламы XIV, которая, по их мнению, наносит прямой ущерб суверенитету Китая", - сказано в письме.
В МИД с пониманием отнеслись к "стремлению способствовать приезду духовного лидера буддистов в Российскую Федерацию". "Надеемся, что нормализация его (Далай-ламы – ред.) отношений с руководством КНР позволит организовать такую пастырскую поездку в обозримом будущем", - подытожил замглавы департамента.
Далай-лама XIV посещал СССР и Россию восемь раз: в 1979, 1982, 1986, 1991, 1992, 1994, 1996 и 2004 годах.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
4 августа, 17:08Религия и мировоззрение
Далай-лама рассказал, зачем нужна религия
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