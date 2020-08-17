Буддисты Калмыкии призвали провести переговоры с КНР о визите Далай-ламы

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Переговоры между Россией и Китаем с участием российских буддистов могли бы разрешить вопрос об организации визита Далай-ламы XIV в нашу страну, заявил РИА Новости старший администратор центрального хурала Калмыкии Йонтен-гелюнг (Сергей Киришов).

"Мы хотели бы, чтобы вопрос насущной необходимости визита Далай-ламы в Россию в самое ближайшее стал предметом обсуждения министерства иностранных дел РФ и Китайской народной республики. И мы хотим принять участие в таких переговорах, чтобы убедить руководство Китая в том, что Далай-лама не представляет опасности для его территориальной целостности, а министерства иностранных дел РФ в том, что принимать Далай-ламу – наше конституционное право", - сказал РИА Новости Йонтен-гелюнг.

Он отметил, что верующие Калмыкии надеются на визит Далай-ламы XIV в этот регион после завершения эпидемии коронавируса. По его словам, в офисе Далай-ламы также подтвердили готовность духовного лидера тибетского буддизма посетить Россию.

Ранее МИД РФ отказался способствовать организации визита Далай-ламы XIV в Россию, сославшись на двусторонний Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

В письме за подписью заместителя директора первого департамента Азии М. Баранова к вице-президенту Объединения буддистов Калмыкии Анджи Харцхаеву говорится, что Россия и Китай "выстраивают двусторонние отношения на принципе невмешательства в дела друг друга". "Стороны взяли на себя обязательства оказывать взаимную поддержку в вопросах, касающихся защиты государственного единства и территориальной целостности. В настоящее время китайские власти крайне негативно оценивают деятельность Далай-ламы XIV, которая, по их мнению, наносит прямой ущерб суверенитету Китая", - сказано в письме.

В МИД с пониманием отнеслись к "стремлению способствовать приезду духовного лидера буддистов в Российскую Федерацию". "Надеемся, что нормализация его (Далай-ламы – ред.) отношений с руководством КНР позволит организовать такую пастырскую поездку в обозримом будущем", - подытожил замглавы департамента.