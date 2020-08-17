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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575906981.html
У Дома правительства в Минске началась несанкционированная акция протеста
Протестующие в понедельник вечером собираются у Дома правительства Белоруссии в Минске для участия в несанкционированной акции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Поменяйте главное фото. Не вводите людей в заблуждение. Такие одухотворённые и красивые люди с красно-зелёными флагами не будут горлопанить - против. Те кто Против - они с красно-белыми флагами - протестуны.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сторонники оппозиции собираются у Дома правительства Белоруссии
Сторонники оппозиции собираются у Дома правительства Белоруссии
2020-08-17T18:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

У Дома правительства в Минске началась несанкционированная акция протеста

18:12 17.08.2020 (обновлено: 18:59 17.08.2020)
6905
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Протестующие в понедельник вечером собираются у Дома правительства Белоруссии в Минске для участия в несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
Начало акции противников действующей белорусской власти намечено на 18.00 (совпадает с мск), но людей на площади Независимости пока немного. Пришедшие принесли с собой плакаты с оппозиционным лозунгами, бело-красно-белые флаги. На площадке непосредственно у Дома правительства стоит несколько человек, остальные рассредоточены на прилегающей территории.
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Центральные входы в Дом правительства заблокированы металлическими ограждениями, подойти к ним вплотную невозможно. По площади ходят сотрудники милиции, но значительного усиления нет.
Акция не согласована с минскими властями.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Поменяйте главное фото. Не вводите людей в заблуждение. Такие одухотворённые и красивые люди с красно-зелёными флагами не будут горлопанить - против. Те кто Против - они с красно-белыми флагами - протестуны.
17 августа, 18:19
Чипалина Лукин
2030003
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