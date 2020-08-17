У Дома правительства в Минске началась несанкционированная акция протеста

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Протестующие в понедельник вечером собираются у Дома правительства Белоруссии в Минске для участия в несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
Начало акции противников действующей белорусской власти намечено на 18.00 (совпадает с мск), но людей на площади Независимости пока немного. Пришедшие принесли с собой плакаты с оппозиционным лозунгами, бело-красно-белые флаги. На площадке непосредственно у Дома правительства стоит несколько человек, остальные рассредоточены на прилегающей территории.
Центральные входы в Дом правительства заблокированы металлическими ограждениями, подойти к ним вплотную невозможно. По площади ходят сотрудники милиции, но значительного усиления нет.
Акция не согласована с минскими властями.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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