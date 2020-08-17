У Дома правительства в Минске началась несанкционированная акция протеста

Начало акции противников действующей белорусской власти намечено на 18.00 (совпадает с мск), но людей на площади Независимости пока немного. Пришедшие принесли с собой плакаты с оппозиционным лозунгами, бело-красно-белые флаги. На площадке непосредственно у Дома правительства стоит несколько человек, остальные рассредоточены на прилегающей территории.