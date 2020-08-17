СМИ раскрыло стратегию США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Немецкий телеканал Немецкий телеканал N-TV пришел к выводу, что США действуют против "Северного потока — 2" по тем же лекалам, что и в отношении иранской ядерной программы.

В начале августа американский сенатор Тед Круз и двое его коллег пригрозили санкциями в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в городе Засниц на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить "финансовое разрушение".

"США борются с европейским энергетическим проектом теми же средствами, что и с их заклятым врагом Ираном . <…> Весной 2018 года администрация Трампа вышла из соглашения между США, ЕС и Международным агентством по атомной энергии ( МАГАТЭ ) с Ираном о мирном использовании ядерной энергии, переговоры по которому велись еще при Бараке Обаме . Когда ЕС отказался последовать его примеру, США пригрозили наказанием любой компании и физического лица, нарушившего торговые санкции США с Ираном", — отмечается в статье.

При этом в поведении Вашингтона есть и отличия. В случае с "Северным потоком — 2" Белый дом пытается наказать компании за ведение бизнеса на европейской земле, что означает фактическое вмешательство в энергетический рынок ЕС.

Несмотря на жесткие заявления главы МИД Хайко Мааса , ни в Европе в целом, ни в отдельно взятой Германии пока не смогли дать решительного ответа на американские действия, пишет издание.

При этом и эксперты, и немецкие политики твердят о том, что меры США вызваны отнюдь не беспокойством о европейской безопасности, а собственными экономическими интересами.

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта " Северный поток — 2 ", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

В " Газпроме " ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".