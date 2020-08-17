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СМИ раскрыло стратегию США против "Северного потока — 2"
Немецкий телеканал N-TV пришел к выводу, что США действуют против "Северного потока — 2" по тем же лекалам, что и в отношении иранской ядерной программы. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:40
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
хайко маас
газпром
барак обама
германия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575867642.html
https://ria.ru/20200723/1574737118.html
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СП -2 будет достроен.
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И опять невпопад. «Как мы видим», собака лает, а караван идёт. Заржавел пока украинский «Мотор Сич» и все остальные ведущие предприятия незалЭжной. Такая же участь ожидает и вашу транзитную газовую трубу — заржаветь — после ввода в строй Северного потока — 2...
86
19
россия
германия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767553_1031:0:3140:1186_1400x0_80_0_0_d9a381118dca8873c356c304dbb69c07.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, хайко маас, газпром, барак обама, германия, сша, в мире

СМИ раскрыло стратегию США против "Северного потока — 2"

18:05 17.08.2020 (обновлено: 18:40 17.08.2020)
17173
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Немецкий телеканал N-TV пришел к выводу, что США действуют против "Северного потока — 2" по тем же лекалам, что и в отношении иранской ядерной программы.
В начале августа американский сенатор Тед Круз и двое его коллег пригрозили санкциями в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в городе Засниц на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить "финансовое разрушение".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
16 августа, 23:29
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
"США борются с европейским энергетическим проектом теми же средствами, что и с их заклятым врагом Ираном. <…> Весной 2018 года администрация Трампа вышла из соглашения между США, ЕС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с Ираном о мирном использовании ядерной энергии, переговоры по которому велись еще при Бараке Обаме. Когда ЕС отказался последовать его примеру, США пригрозили наказанием любой компании и физического лица, нарушившего торговые санкции США с Ираном", — отмечается в статье.
При этом в поведении Вашингтона есть и отличия. В случае с "Северным потоком — 2" Белый дом пытается наказать компании за ведение бизнеса на европейской земле, что означает фактическое вмешательство в энергетический рынок ЕС.
Подписание соглашения по созданию Восточно-Средиземноморского трубопровода. Январь 2020 года
23 июля, 08:00
Газ и Израиль: как Европа нашла еще одну замену России
Несмотря на жесткие заявления главы МИД Хайко Мааса, ни в Европе в целом, ни в отдельно взятой Германии пока не смогли дать решительного ответа на американские действия, пишет издание.
При этом и эксперты, и немецкие политики твердят о том, что меры США вызваны отнюдь не беспокойством о европейской безопасности, а собственными экономическими интересами.

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
28 июня, 08:00
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
2622900131
Обсудить 19
РоссияТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Хайко МаасГазпромБарак ОбамаГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
СП -2 будет достроен.
17 августа, 18:18
Арсений Новиков
9130111
И опять невпопад. «Как мы видим», собака лает, а караван идёт. Заржавел пока украинский «Мотор Сич» и все остальные ведущие предприятия незалЭжной. Такая же участь ожидает и вашу транзитную газовую трубу — заржаветь — после ввода в строй Северного потока — 2...
17 августа, 21:26
ГБГ Б
8600000
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