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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575906414.html
ЦИК Белоруссии ответил на жалобы по президентским выборам
ЦИК Белоруссии заявил в ответ на жалобы, что нет причин признать выборы президента недействительными по отдельным участкам для голосования или пересчитать на... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:23
протесты в белоруссии
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пусть походят еще неделю.или этим толпам кто-то платит деньги, или они нигде не работают. еще и других подговаривают забастовки устраивать. вы что хотите чтобы в Беларуси дефолт случился? хотите в Европу - валите в Польшу. к своим инструкторам-провокаторам из телеграма
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575560319_0:78:2841:1676_1400x0_80_0_0_c234b1134aeb24db1b8a382c0e2a2867.jpg
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цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии ответил на жалобы по президентским выборам

17:57 17.08.2020 (обновлено: 18:23 17.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоМолодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. ЦИК Белоруссии заявил в ответ на жалобы, что нет причин признать выборы президента недействительными по отдельным участкам для голосования или пересчитать на них голоса избирателей.
Согласно сообщению на сайте комиссии, в ЦИК поступили многочисленные электронные обращения с просьбой ознакомить с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола участковой комиссии о результатах голосования, поскольку участковая избирательная комиссия не вывесила указанную копию протокола, также назначить в связи с этим повторный подсчет голосов избирателей либо признать выборы недействительными по участку для голосования.
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"Повторный подсчет голосов избирателей по участку для голосования Центральная комиссия вправе назначить при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов. Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано", - отмечается в ответе на жалобы.
Касательно требований признания выборов по участку для голосования недействительными отмечается, что "выборы по участку могут быть признаны недействительными, если нарушения, допущенные в ходе выборов или при подсчете голосов, повлияли на итоги выборов в целом по республике".
"В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно. Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер", - подчеркивается в ответе.
Там констатируется, что "при таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется".
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В ответ на требование ознакомить с протоколами подсчета голосов на отдельных участках ЦИК заявил, что располагает только протоколами областных, Минской городской комиссий по выборам. Участковым было рекомендовано использовать для размещения копии протокола доску объявлений или информационный стенд в здании, где проходило голосование. "Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке", - отмечается в документе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
пусть походят еще неделю.или этим толпам кто-то платит деньги, или они нигде не работают. еще и других подговаривают забастовки устраивать. вы что хотите чтобы в Беларуси дефолт случился? хотите в Европу - валите в Польшу. к своим инструкторам-провокаторам из телеграма
17 августа, 18:00
Damir Aliev
27000113
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