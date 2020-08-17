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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575906378.html
В Белоруссии после акций протеста 158 пострадавших находятся в больницах
Исполняющий обязанности главы Минздрава Белоруссии Владимир Караник сообщил, что после акций протеста в больницах находятся 158 пострадавших, все они в... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии после акций протеста 158 пострадавших находятся в больницах

17:56 17.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в Белоруссии
Митинг в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Митинг в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Минздрава Белоруссии Владимир Караник сообщил, что после акций протеста в больницах находятся 158 пострадавших, все они в стабильном состоянии.
"На сегодняшний момент в больницах остается 158 человек... У всех состояние стабильное, не критичное", - сказал Караник, отвечая на вопрос РИА Новости. По словам и.о. главы ведомства, три случая из общего числа относятся к тяжелым травмам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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