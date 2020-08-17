В Белоруссии после акций протеста 158 пострадавших находятся в больницах

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Минздрава Белоруссии Владимир Караник сообщил, что после акций протеста в больницах находятся 158 пострадавших, все они в стабильном состоянии.
"На сегодняшний момент в больницах остается 158 человек... У всех состояние стабильное, не критичное", - сказал Караник, отвечая на вопрос РИА Новости. По словам и.о. главы ведомства, три случая из общего числа относятся к тяжелым травмам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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