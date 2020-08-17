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Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны мужчины, который якобы встречался с "российским... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:07
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353
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россия, норвегия, в мире

Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России

17:56 17.08.2020 (обновлено: 18:07 17.08.2020)
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© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны мужчины, который якобы встречался с "российским разведчиком", передает норвежская телерадиокорпорация NRK со ссылкой на данные правоохранительных органов королевства.
Согласно этим данным, гражданин Норвегии был задержан в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
"Обвинение основывается на том, что между обвиняемым и российским разведчиком проводились встречи", - заявила адвокат Лине Ниигард, которую цитирует NRK.
Отмечается, что арестованный норвежец вины не признает и требует освободить его из-под стражи.
Согласно данным PST, арестованный как минимум несколько раз "встречался с офицером российской разведки". При этом ведомство не приводит каких-либо деталей.
"Незаконная разведывательная деятельность представляет серьезную угрозу интересам Норвегии и может причинить большой ущерб интересам страны. Это та сфера, которой PST уделяет огромное внимание", - прокомментировала ситуацию Ниигард.
Государственный флаг Эстонии
12 апреля 2019, 12:24
Экс-сотрудника спецслужбы в Эстонии заподозрили в шпионаже в пользу России
Она добавила, что в настоящее время по данному делу подозреваемым проходит лишь один человек.
"Арест был произведен в ресторане в Осло", - уточнила она.
25105411411
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