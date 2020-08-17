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ЛНР обвинила украинские спецслужбы в планировании диверсии в Донбассе
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило украинские спецслужбы в планировании диверсии на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:54
ситуация в днр и лнр
украинская железная дорога
донбасс
луганская народная республика
центральный военный округ
луганская область
киев
украина
в мире
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донбасс
луганская народная республика
луганская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, украинская железная дорога, донбасс, луганская народная республика, центральный военный округ, луганская область, киев, украина, в мире

ЛНР обвинила украинские спецслужбы в планировании диверсии в Донбассе

17:54 17.08.2020
3796
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило украинские спецслужбы в планировании диверсии на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что СБ Украины запланировано осуществление подрыва железнодорожного полотна в одном из оккупированных киевскими войсками районов Луганщины", - заявил журналистам представитель Центра по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ.
По данным МГБ ЛНР, в конце июля - начале августа сотрудники СБ Украины и "Украинской железной дороги" осматривали отдельные участки сети железных дорог на подконтрольной Киеву части Луганской области, "чтобы определить подходящий участок для закладки взрывного устройства".
"Подрыв железной дороги украинские спецслужбы хотят выдать в качестве "диверсии", якобы осуществленной представителями силовых ведомств ЛНР. Дезинформацию о "диверсии" на железной дороге СБУ и политическое руководство Украины планируют использовать для масштабной пропагандистской кампании по отказу от достигнутых в Минске договоренностях о прекращении огня", - рассказал представитель ведомства.
В МГБ считают, что тиражированием информации о теракте в СБ Украины планируют убедить жителей подконтрольной Киеву части Донбасса в правильности решения об отмене местных выборов из соображений безопасности.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинская железная дорогаДонбассЛуганская Народная РеспубликаЦентральный военный округЛуганская областьКиевУкраинаВ мире
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