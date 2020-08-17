ЛНР обвинила украинские спецслужбы в планировании диверсии в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило украинские спецслужбы в планировании диверсии на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что СБ Украины запланировано осуществление подрыва железнодорожного полотна в одном из оккупированных киевскими войсками районов Луганщины", - заявил журналистам представитель Центра по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ.
По данным МГБ ЛНР, в конце июля - начале августа сотрудники СБ Украины и "Украинской железной дороги" осматривали отдельные участки сети железных дорог на подконтрольной Киеву части Луганской области, "чтобы определить подходящий участок для закладки взрывного устройства".
"Подрыв железной дороги украинские спецслужбы хотят выдать в качестве "диверсии", якобы осуществленной представителями силовых ведомств ЛНР. Дезинформацию о "диверсии" на железной дороге СБУ и политическое руководство Украины планируют использовать для масштабной пропагандистской кампании по отказу от достигнутых в Минске договоренностях о прекращении огня", - рассказал представитель ведомства.
В МГБ считают, что тиражированием информации о теракте в СБ Украины планируют убедить жителей подконтрольной Киеву части Донбасса в правильности решения об отмене местных выборов из соображений безопасности.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения