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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575906169.html
В Минске ГАИ перегородила движение автомобилей по улице Макаенка
Милиция перегородила движение автомобилей с проспекта Независимости по улице Макаенка к Белтелерадиокомпании, где продолжаются акции оппозиции, передает... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске ГАИ перегородила движение автомобилей по улице Макаенка

17:52 17.08.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Милиция перегородила движение автомобилей с проспекта Независимости по улице Макаенка к Белтелерадиокомпании, где продолжаются акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас у Белтелерадиокомпании остается примерно несколько сотен человек, они поют и скандируют лозунги. Частично люди уже ушли в сторону проспекта Независимости.
Вход в здание Белтелерадиокомпании по-прежнему закрыт.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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