В Минске ГАИ перегородила движение автомобилей по улице Макаенка

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Милиция перегородила движение автомобилей с проспекта Независимости по улице Макаенка к Белтелерадиокомпании, где продолжаются акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас у Белтелерадиокомпании остается примерно несколько сотен человек, они поют и скандируют лозунги. Частично люди уже ушли в сторону проспекта Независимости.
Вход в здание Белтелерадиокомпании по-прежнему закрыт.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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