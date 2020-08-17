В Минске ГАИ перегородила движение автомобилей по улице Макаенка

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Милиция перегородила движение автомобилей с проспекта Независимости по улице Макаенка к Белтелерадиокомпании, где продолжаются акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас у Белтелерадиокомпании остается примерно несколько сотен человек, они поют и скандируют лозунги. Частично люди уже ушли в сторону проспекта Независимости.