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Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау
Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:49
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
салават
ишимбайский район
происшествия
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республика башкортостан
салават
ишимбайский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, салават, ишимбайский район, происшествия

Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

17:49 17.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 17 авг – РИА Новости. Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа протестовали экозащитники из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. После того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромиссного решения, активисты разошлись. По данным властей, в столкновении пострадали двое полицейских.
"Есть информация, что Ишимбайский городской суд уже рассмотрел несколько административных протоколов в отношении задержанных на Куштау, порядка 30 из них получили арест от одних суток до 15 суток. Часть арестованных содержится в Салавате, другие в Аургазинском районе и городе Стерлитамаке. В основном задержанные получили шесть-суток суток ареста по административному делу о неповиновении законному распоряжению сотруднику полиции", - рассказала Гайсина, пояснив, что все арестованные - мужчины.
По словам правозащитницы, речь идет о задержанных 15 и 16 августа.
"Сегодня в суде Ишимбая продолжаются рассмотрения протоколов, но в основном им уже выносят штрафы. У нас нет точного количества задержанных, по разным данным, в эти дни задержали от 70 до 90 человек", - сказала собеседница агентства.
Гайсина пояснила, что юристы СПЧ при главе Башкирии направили в Ишимбайский суд жалобы на вынесенные решения по арестам. "Мы будем оспаривать эти постановления в Верховном суде Башкирии", - пояснила она.
Сотрудники Росгвардии
16 августа, 14:25
Росгвардия опровергла данные о применении спецсредств в районе Куштау
В Ишимбайском городском суде РИА Новости сообщили, что суд уже рассмотрел 40 административных дел в отношении задержанных на Куш-тау.
Ранее Хабиров разрешил Башкирской содовой компании разрабатывать один из шиханов – Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке.
В начале августа МВД по Башкирии сообщило, что в полицию поступило несколько заявлений от руководства БСК о противодействии ряда граждан деятельности предприятия в Ишимбайском районе. В соцсетях писали, что ряд общественников пикетируют вырубки леса на горе Куш-тау и ее разработку. Башкирская содовая компания ранее заявляла, что на Куш-тау из-за активистов не могут вырубать лес.
В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тратау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куштау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тратау и Юрактау.
20203610
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Башкирская содовая компанияРадий ХабировРеспублика БашкортостанСалаватИшимбайский районПроисшествия
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