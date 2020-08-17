Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

УФА, 17 авг – РИА Новости. Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.

На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа протестовали экозащитники из-за разработки горы Башкирской содовой компанией . Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. После того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромиссного решения, активисты разошлись. По данным властей, в столкновении пострадали двое полицейских.

"Есть информация, что Ишимбайский городской суд уже рассмотрел несколько административных протоколов в отношении задержанных на Куштау, порядка 30 из них получили арест от одних суток до 15 суток. Часть арестованных содержится в Салавате, другие в Аургазинском районе и городе Стерлитамаке . В основном задержанные получили шесть-суток суток ареста по административному делу о неповиновении законному распоряжению сотруднику полиции", - рассказала Гайсина, пояснив, что все арестованные - мужчины.

По словам правозащитницы, речь идет о задержанных 15 и 16 августа.

"Сегодня в суде Ишимбая продолжаются рассмотрения протоколов, но в основном им уже выносят штрафы. У нас нет точного количества задержанных, по разным данным, в эти дни задержали от 70 до 90 человек", - сказала собеседница агентства.

Гайсина пояснила, что юристы СПЧ при главе Башкирии направили в Ишимбайский суд жалобы на вынесенные решения по арестам. "Мы будем оспаривать эти постановления в Верховном суде Башкирии", - пояснила она.

В Ишимбайском городском суде РИА Новости сообщили, что суд уже рассмотрел 40 административных дел в отношении задержанных на Куш-тау.

Ранее Хабиров разрешил Башкирской содовой компании разрабатывать один из шиханов – Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке.

В начале августа МВД по Башкирии сообщило, что в полицию поступило несколько заявлений от руководства БСК о противодействии ряда граждан деятельности предприятия в Ишимбайском районе. В соцсетях писали, что ряд общественников пикетируют вырубки леса на горе Куш-тау и ее разработку. Башкирская содовая компания ранее заявляла, что на Куш-тау из-за активистов не могут вырубать лес.