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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575905288.html
Белорусский металлургический завод восстановил работу
Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:39
александр лукашенко
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575875652.html
Играются клоуны ))) У них же в голове, кроме - Уходи ... ничего нет . Это ведь только начало того, что если продолжат свои забастовки, то хана всему заводу, и не только бунтовщики, а тысячи людей останутся без работы и без денег ...
89
Чем семьи кормить будете, если завод станет? Потом его на металл разберут новые владельцы. В России десятки тысяч заводов разобрали в 90-е. Одумайтесь, что творите
89
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575590948_0:31:3111:1781_1400x0_80_0_0_f1bbaaf575fc59b1ff1dfdd07c182e69.jpg
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусский металлургический завод восстановил работу

17:34 17.08.2020 (обновлено: 17:39 17.08.2020)
12606
© РИА Новости / Ю. ИвановБелорусский металлургический завода
Белорусский металлургический завода
© РИА Новости / Ю. Иванов
Белорусский металлургический завода. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
Ранее в понедельник сотрудник БМЗ сообщил РИА Новости, что работа печей завода временно, предположительно до пяти часов, приостановлена - они находятся на подогреве, но сталь не выпускают.
"Все три печи восстановили работу в штатном режиме. Другие цеха тоже работают согласно графику. Без десяти пять начали запускать все печи, и на данный момент все они работают как положено", - сказал собеседник агентства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Александр Лукашенко
Вчера, 10:25Протесты в Белоруссии
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
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1271630017
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Играются клоуны ))) У них же в голове, кроме - Уходи ... ничего нет . Это ведь только начало того, что если продолжат свои забастовки, то хана всему заводу, и не только бунтовщики, а тысячи людей останутся без работы и без денег ...
17 августа, 17:38
Че Гевара
8101007
Чем семьи кормить будете, если завод станет? Потом его на металл разберут новые владельцы. В России десятки тысяч заводов разобрали в 90-е. Одумайтесь, что творите
17 августа, 17:41
ppiligrimwl
8200007
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