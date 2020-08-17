Мэр Умани приехал с палаткой к офису Зеленского из-за хасидов

Паломники во время празднования еврейского нового года в городе Умань на Украине

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий приехал к офису президента Мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий приехал к офису президента Украины и требует встречи с главой государства Владимиром Зеленским , с собой глава горсовета прихватил туристическую палатку и спальный мешок.

Ранее Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) он готов на самые радикальные меры, в частности перекрыть блокпостами въезды в город.

"Прибыл под офис президента, написал заявление о том, что хочу срочно встретиться с господином президентом. Вопрос касается жизни и здоровья жителей Умани. Я понимаю, что президент чрезвычайно занятый человек, так что пусть не торопится. Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и каремат. У меня есть вода и все необходимое. Я буду ждать господина президента", - заявил Цебрий в видеообращении, которое опубликовал в своем Facebook.

С мэром уже пообщалась полиция диалога, которая попросила главу горсовета не мусорить.

"Я хочу донести до него (до Зеленского - ред.) информацию, он, возможно, не все знает о визите паломников, который должен произойти 19 сентября на территории нашего города для празднования Рош-ха-Шана. Поэтому я хочу объяснить ему ситуацию в Умани, рассказать про настроения горожан, хочу предостеречь от непредвиденных последствий, которые могут быть причинены паломниками, которые приезжают в город, вероятно, из красной зоны, так как государство Израиль не сегодняшний день в красной зоне", - рассказал Цебрий в комментарии изданию "Страна.ua".

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября. Ранее Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в 2020 году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что ожидается в Умань прибытие от 5 до 10 тысяч хасидов, власти Украины и Израиля обеспокоены массовым паломничеством в связи с коронавирусом.