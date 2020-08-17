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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575904749.html
Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной
Американский президент Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, США внимательно следят за происходящим. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T19:15
александр лукашенко
москва
протесты в белоруссии
дональд трамп
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
у Трампа словарный запас как у Эллочки-людоедочки: хороший парень, плохой парень, ужасный, фантастический, охота на ведьм, МАГА )))
46
Не то слово Фредович. Не ужасно, а прям - кошмарная ситуация. Не работают, стрельцов провоцируют, да ещё и говорят - Царь то, ненастоящий. Демоны одним словом.
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москва
белоруссия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_20796f768030f92c9690e823bcec91f3.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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александр лукашенко, москва, дональд трамп, белоруссия, сша, в мире

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

17:26 17.08.2020 (обновлено: 19:15 17.08.2020)
12644
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, США внимательно следят за происходящим.
"Да, ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально", - сказал он в понедельник журналистам.
Это первый комментарий президента США по поводу кризиса в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМоскваДональд ТрампБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
у Трампа словарный запас как у Эллочки-людоедочки: хороший парень, плохой парень, ужасный, фантастический, охота на ведьм, МАГА )))
17 августа, 17:32
Damir Aliev
15270103
Не то слово Фредович. Не ужасно, а прям - кошмарная ситуация. Не работают, стрельцов провоцируют, да ещё и говорят - Царь то, ненастоящий. Демоны одним словом.
17 августа, 17:34
Чипалина Лукин
7300002
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