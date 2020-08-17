Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, США внимательно следят за происходящим.
"Да, ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально", - сказал он в понедельник журналистам.
Это первый комментарий президента США по поводу кризиса в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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