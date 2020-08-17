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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575904638.html
Соратница Тихановской обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии
Соратница баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась в Генпрокуратуру страны с заявлением о возбуждении... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:18
александр лукашенко
в мире
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, в мире, светлана тихановская, белоруссия

Соратница Тихановской обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии

17:22 17.08.2020 (обновлено: 18:18 17.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанк Мария Колесникова на митинге оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
 Мария Колесникова на митинге оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Мария Колесникова на митинге оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей. Архивное фото
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Соратница баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась в Генпрокуратуру страны с заявлением о возбуждении дела по фактам применения силы в отношении участников акций протеста, сообщил РИА Новости в понедельник Максим Знак, юрист штаба экс-банкира Виктора Бабарико.
Ранее Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
"Мария как гражданин Республики Беларусь подала от своего имени в генеральную прокуратуру заявление о возбуждении уголовных дел… Согласно законодательству, если СМИ описывают преступление, то правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело", - сказал Знак.
Он отметил, что к заявлению приложены десятки статей из различных СМИ, Колесникова также настаивает на принятии мер по освобождению задержанных, установлению местонахождения тех, кто еще не найден, и выдаче изъятых личных вещей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
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Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что силовые действия стали следствием провокаций со стороны некоторых участников уличных беспорядков, а одному из правоохранителей вообще сломали позвоночник. По словам белорусского лидера, многие задержанные участники массовых беспорядков были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств и целенаправленно планировали и предпринимали такие действия, причем еще в день выборов, до закрытия участков для голосования. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что по всем случаям применения насилия и превышения полномочий со стороны милиции проведут проверку после стабилизации ситуации в стране.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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