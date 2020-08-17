Соратница Тихановской обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Соратница баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась в Генпрокуратуру страны с заявлением о возбуждении дела по фактам применения силы в отношении участников акций протеста, сообщил РИА Новости в понедельник Максим Знак, юрист штаба экс-банкира Виктора Бабарико.

Ранее Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.

"Мария как гражданин Республики Беларусь подала от своего имени в генеральную прокуратуру заявление о возбуждении уголовных дел… Согласно законодательству, если СМИ описывают преступление, то правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело", - сказал Знак.

Он отметил, что к заявлению приложены десятки статей из различных СМИ, Колесникова также настаивает на принятии мер по освобождению задержанных, установлению местонахождения тех, кто еще не найден, и выдаче изъятых личных вещей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что силовые действия стали следствием провокаций со стороны некоторых участников уличных беспорядков, а одному из правоохранителей вообще сломали позвоночник. По словам белорусского лидера, многие задержанные участники массовых беспорядков были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств и целенаправленно планировали и предпринимали такие действия, причем еще в день выборов, до закрытия участков для голосования. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что по всем случаям применения насилия и превышения полномочий со стороны милиции проведут проверку после стабилизации ситуации в стране.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.