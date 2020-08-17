Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575904575.html
"Беларуськалий" остановил работу
"Беларуськалий", один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:22
протесты в белоруссии
беларуськалий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/95300/14/953001418_0:95:3220:1906_1400x0_80_0_0_972fc2f5508adde099eacfca49802555.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575899505.html
https://ria.ru/20200817/1575874947.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575901045.html
Молодцы.
60
На это предприятие нужно спецов высылать. И всех мордой в пол класть. Это уже не шутки.
30
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/95300/14/953001418_0:95:3220:1906_1400x0_80_0_0_972fc2f5508adde099eacfca49802555.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/95300/14/953001418_277:0:2944:2000_1400x0_80_0_0_dbe96e45b2153b7a3e06c8b4407f39e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/95300/14/953001418_611:0:2611:2000_1400x0_80_0_0_77ee18a7ba08da442f28ab9a28f39d58.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беларуськалий

"Беларуськалий" остановил работу

17:21 17.08.2020 (обновлено: 17:22 17.08.2020)
3972
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПредприятие "Беларуськалий" в Солигорске
Предприятие Беларуськалий в Солигорске
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. "Беларуськалий", один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации предприятия - Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров.
Вместе с тем руководство "Беларуськалия" проводит совещание, получить его комментарий относительно ситуации на предприятии РИА Новости пока не получилось.
Акция работников заводов в Минске
Вчера, 16:07
Рабочие Белорусского металлургического завода продолжают забастовку
В свою очередь, источник в руководстве одного из рудоуправлений рассказал агентству, что сразу остановить предприятие нельзя, так как это "не конфетная фабрика".
"Это опасное производство и нужно предпринять определенные действия для остановки. Все надо делать с умом, потому что после забастовки, процессы надо будет запускать", - сказал он.
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 10:15Протесты в Белоруссии
Эксперт: экономика Белоруссии терпит убытки в десятки миллионов долларов

"Полная забастовка ближе к ночи"

Собеседник агентства добавил, что частично определенные технологические процессы остановлены из-за забастовки рабочих, но полностью производство не остановлено.
Он подчеркнул, что это не профсоюз организовывал забастовку, а "люди сами организовались, создали стачкомы". По словам собеседника, сейчас стачкомы вырабатывают свои требования руководству предприятия и меры по безопасной остановке производства.
Митинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске
Вчера, 16:25
Протестующие в Минске подошли к зданию Белтелерадиокомпании
Другой источник рассказал, что полностью безопасным образом технологический процесс остановится к ночи, соответственно, тогда можно будет говорить о полной забастовке.
Калийные удобрения для Белоруссии являются значимым экспортным продуктом. В прошлом году их было поставлено за рубеж на 2,8 миллиарда долларов.
2918263113
Обсудить 16
Протесты в БелоруссииБеларуськалий
Популярные комментарии
Молодцы.
17 августа, 17:23
zzelip999
9100248
На это предприятие нужно спецов высылать. И всех мордой в пол класть. Это уже не шутки.
17 августа, 17:25
АНАлександр Невский
2400123
Рекомендуем
Протестующие в Минске не дают уйти с митинга министру здравоохранения
Глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим врачам
Мария Колесникова на митинге оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Соратница Тихановской обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии
Белорусский металлургический завода
Белорусский металлургический завод восстановил работу
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Паломники во время празднования еврейского нового года в городе Умань на Украине
Мэр Умани приехал с палаткой к офису Зеленского из-за хасидов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Колонна военной техники в центре Минска
В центр Минска перебросили военных
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
ЦИК Белоруссии ответил на жалобы по президентским выборам
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель
Протестующие на акции в центре Минска
На площади Независимости в Минске собрались тысячи протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния