"Беларуськалий" остановил работу

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. " Беларуськалий ", один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации предприятия - Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров.

Вместе с тем руководство "Беларуськалия" проводит совещание, получить его комментарий относительно ситуации на предприятии РИА Новости пока не получилось.

В свою очередь, источник в руководстве одного из рудоуправлений рассказал агентству, что сразу остановить предприятие нельзя, так как это "не конфетная фабрика".

"Это опасное производство и нужно предпринять определенные действия для остановки. Все надо делать с умом, потому что после забастовки, процессы надо будет запускать", - сказал он.

"Полная забастовка ближе к ночи"

Собеседник агентства добавил, что частично определенные технологические процессы остановлены из-за забастовки рабочих, но полностью производство не остановлено.

Он подчеркнул, что это не профсоюз организовывал забастовку, а "люди сами организовались, создали стачкомы". По словам собеседника, сейчас стачкомы вырабатывают свои требования руководству предприятия и меры по безопасной остановке производства.

Другой источник рассказал, что полностью безопасным образом технологический процесс остановится к ночи, соответственно, тогда можно будет говорить о полной забастовке.