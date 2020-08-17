https://ria.ru/20200817/1575904575.html
"Беларуськалий" остановил работу
"Беларуськалий", один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:21
2020-08-17T17:22
протесты в белоруссии
беларуськалий
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Александр Невский
На это предприятие нужно спецов высылать. И всех мордой в пол класть. Это уже не шутки.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беларуськалий
МИНСК, 17 авг – РИА Новости.
"Беларуськалий
", один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации предприятия - Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров.
Вместе с тем руководство "Беларуськалия" проводит совещание, получить его комментарий относительно ситуации на предприятии РИА Новости пока не получилось.
В свою очередь, источник в руководстве одного из рудоуправлений рассказал агентству, что сразу остановить предприятие нельзя, так как это "не конфетная фабрика".
"Это опасное производство и нужно предпринять определенные действия для остановки. Все надо делать с умом, потому что после забастовки, процессы надо будет запускать", - сказал он.
"Полная забастовка ближе к ночи"
Собеседник агентства добавил, что частично определенные технологические процессы остановлены из-за забастовки рабочих, но полностью производство не остановлено.
Он подчеркнул, что это не профсоюз организовывал забастовку, а "люди сами организовались, создали стачкомы". По словам собеседника, сейчас стачкомы вырабатывают свои требования руководству предприятия и меры по безопасной остановке производства.
Другой источник рассказал, что полностью безопасным образом технологический процесс остановится к ночи, соответственно, тогда можно будет говорить о полной забастовке.
Калийные удобрения для Белоруссии
являются значимым экспортным продуктом. В прошлом году их было поставлено за рубеж на 2,8 миллиарда долларов.