Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января

Ефремов в рассмотрении жалобы не участвовал, попросив суд решить данный вопрос в его отсутствие. В минувший вторник актера из Пресненского райсуда увезли на скорой в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа. Сейчас Ефремов находится дома, планирует завтра явиться на заседание Пресненского суда.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.