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Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января
Мосгорсуд признал законным продление до января 2021 года домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, передает... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:23
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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353
60
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января

17:21 17.08.2020 (обновлено: 17:23 17.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до января 2021 года домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Анатолий Костюков.

Пресненский суд Москвы в ходе предварительного слушания уголовного дела продлил домашний арест артисту до 22 января. В апелляционной жалобе защита указала, что не согласна с позицией нижестоящей инстанции по прогулкам – сейчас актеру они запрещены вовсе, тогда как он желает минимум час в день бывать на свежем воздухе и в сопровождении сотрудников ФСИН посещать врачей.
"У него было нарушение речи, онемели конечности. Скорая, которая приехала к нему в суд, диагностировала у Ефремова острое нарушение кровяного обращения, после в больнице этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание… Прошу разрешить прогулки", - сказал в Мосгорсуде адвокат Эльман Пашаев.
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
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Прокурор же заявила, что оснований для изменения или отмены постановления суда нижестоящей инстанции нет.
Ефремов в рассмотрении жалобы не участвовал, попросив суд решить данный вопрос в его отсутствие. В минувший вторник актера из Пресненского райсуда увезли на скорой в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа. Сейчас Ефремов находится дома, планирует завтра явиться на заседание Пресненского суда.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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