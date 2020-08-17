Глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим врачам

Еще за полчаса до начала акции к Минздраву стали стекаться люди. Они рассказывали, что не являются работниками системы здравоохранения, а пришли поддержать врачей. К пяти часам напротив министерства собралось несколько сотен человек. Врачи рассказывали, что собираются потребовать на акции остановить насилие, объявить новые выборы и пустить медиков в СИЗО, "учитывая, в каком состоянии находятся задержанные".