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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575904315.html
Глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим врачам
Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник вышел по требованию протестующих к врачам, собравшимся на акцию у здания ведомства, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир караник
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Протестующие в Минске не дают уйти с митинга министру здравоохранения
Протестующие в Минске не давали уйти с митинга министру здравоохранения Белоруссии. На кадрах видно, как сначала люди пытаются схватить Владимира Караника за пиджак, затем встают вокруг него плотным кольцом. В итоге глава Минздрава сумел дойти до машины, которую сразу же окружили протестующие. После споров митингующих с водителем авто, Каранику всё-таки удалось уехать под крики «Позор!». Министр, напомним, вышел к протестующим, но пообщаться с народом у него так и не получилось. Люди скандировали: «В отставку!»
2020-08-17T17:18
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РИА Новости
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светлана тихановская, владимир караник, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим врачам

17:18 17.08.2020 (обновлено: 18:27 17.08.2020)
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник вышел по требованию протестующих к врачам, собравшимся на акцию у здания ведомства, передает корреспондент РИА Новости.
Еще за полчаса до начала акции к Минздраву стали стекаться люди. Они рассказывали, что не являются работниками системы здравоохранения, а пришли поддержать врачей. К пяти часам напротив министерства собралось несколько сотен человек. Врачи рассказывали, что собираются потребовать на акции остановить насилие, объявить новые выборы и пустить медиков в СИЗО, "учитывая, в каком состоянии находятся задержанные".
На крыльцо министерства поддержать врачей поднялся джаз-бенд. Присутствует на акции 10 человек в беретах и тельняшках с флагами воздушно-десантных войск. Волонтеры подвозят воду.
Владимир Караник попросил представить фото, подтверждающие якобы использование "скорых" ОМОНом, пи пообещал разобраться, если это подтвердится
"Если есть фотографии - представьте, мы разберемся по номерам, и кто там ехал", - сказал Караник журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко, требует пересчета голосов и назначения новых выборов главы государства.
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"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

Общегражданский марш За свободу в Минске
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

Демонстранты держат гигантский бело-красно-белый флаг Беларуси во время акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

Общегражданский марш За свободу в Минске
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

Общегражданский марш За свободу в Минске
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

Женщина держит розы во время митинга в поддержку белорусской оппозиции в центре Киева
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

Общегражданский марш За свободу в Минске
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

Общегражданский марш За свободу в Минске
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

Акция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир КараникАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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