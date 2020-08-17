Глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим врачам

Протестующие в Минске не дают уйти с митинга министру здравоохранения
Протестующие в Минске не давали уйти с митинга министру здравоохранения Белоруссии.
На кадрах видно, как сначала люди пытаются схватить Владимира Караника за пиджак, затем встают вокруг него плотным кольцом. В итоге глава Минздрава сумел дойти до машины, которую сразу же окружили протестующие.
После споров митингующих с водителем авто, Каранику всё-таки удалось уехать под крики «Позор!».
Министр, напомним, вышел к протестующим, но пообщаться с народом у него так и не получилось. Люди скандировали: «В отставку!»
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник вышел по требованию протестующих к врачам, собравшимся на акцию у здания ведомства, передает корреспондент РИА Новости.
Еще за полчаса до начала акции к Минздраву стали стекаться люди. Они рассказывали, что не являются работниками системы здравоохранения, а пришли поддержать врачей. К пяти часам напротив министерства собралось несколько сотен человек. Врачи рассказывали, что собираются потребовать на акции остановить насилие, объявить новые выборы и пустить медиков в СИЗО, "учитывая, в каком состоянии находятся задержанные".
На крыльцо министерства поддержать врачей поднялся джаз-бенд. Присутствует на акции 10 человек в беретах и тельняшках с флагами воздушно-десантных войск. Волонтеры подвозят воду.
Владимир Караник попросил представить фото, подтверждающие якобы использование "скорых" ОМОНом, пи пообещал разобраться, если это подтвердится
"Если есть фотографии - представьте, мы разберемся по номерам, и кто там ехал", - сказал Караник журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко, требует пересчета голосов и назначения новых выборов главы государства.
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