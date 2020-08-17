Главы стран Балтии и Польши выступили за новые выборы в Белоруссии

Отмечается, что в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа в режиме видеоконференции провел встречу с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши Эгилсом Левитсом, Керсти Кальюлайд и Анджеем Дудой.
"Президент поставил глав соседних стран в известность о том, что в минувшие выходные белорусский режим ужесточил риторику в отношении ЕС и НАТО. По словам главы Литвы, это не меняет ни стремления, ни призыва, подписанного четырьмя президентами на прошлой неделе, организовать в Беларуси форум национального примирения. Эту инициативу также поддержала лидер белорусского гражданского общества Светлана Тихановская, которая выступает за создание Координационного совета", - говорится в сообщении на сайте президента Литвы.
Добавляется, что "в ходе беседы президенты четырех стран сошлись во мнении, что проведение новых, отвечающих демократическим стандартам выборов с участием международных наблюдателей – это путь к гражданскому миру в Беларуси".
Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Науседа предложил Белоруссии создать нацсовет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.
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Ранее стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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