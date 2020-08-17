Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575903518.html
Главы стран Балтии и Польши выступили за новые выборы в Белоруссии
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступают за проведение новых, "отвечающих демократическим стандартам" президентских выборов в Белоруссии, сообщается РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:31
протесты в белоруссии
светлана тихановская
гитанас науседа
александр лукашенко
эстония
латвия
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860244_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b3ad908cf14c6b9695c5f5555afa987e.jpg
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
https://ria.ru/20200817/1575889979.html
Это же внутреннее дело Белоруссии. Они же уважают суверинетет других стран? Или нет?🤬🤬🤬🧐🧐🧐
62
Они свой то суверенитет не уважают...
46
9
эстония
латвия
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860244_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b3ad908cf14c6b9695c5f5555afa987e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860244_288:0:3019:2048_1400x0_80_0_0_23b725920c8fccd85d73f72293acd090.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860244_629:0:2677:2048_1400x0_80_0_0_061d9b89cadcc22093a1228c6d962535.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, гитанас науседа, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире

Главы стран Балтии и Польши выступили за новые выборы в Белоруссии

17:06 17.08.2020 (обновлено: 20:31 17.08.2020)
986
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступают за проведение новых, "отвечающих демократическим стандартам" президентских выборов в Белоруссии, сообщается на сайте президента Литвы.
Отмечается, что в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа в режиме видеоконференции провел встречу с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши Эгилсом Левитсом, Керсти Кальюлайд и Анджеем Дудой.

"Президент поставил глав соседних стран в известность о том, что в минувшие выходные белорусский режим ужесточил риторику в отношении ЕС и НАТО. По словам главы Литвы, это не меняет ни стремления, ни призыва, подписанного четырьмя президентами на прошлой неделе, организовать в Беларуси форум национального примирения. Эту инициативу также поддержала лидер белорусского гражданского общества Светлана Тихановская, которая выступает за создание Координационного совета", - говорится в сообщении на сайте президента Литвы.

Добавляется, что "в ходе беседы президенты четырех стран сошлись во мнении, что проведение новых, отвечающих демократическим стандартам выборов с участием международных наблюдателей – это путь к гражданскому миру в Беларуси".
Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Науседа предложил Белоруссии создать нацсовет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
14 августа, 08:00
Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза
Ранее стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Пленарная сессия Европарламента
Вчера, 13:57Протесты в Белоруссии
В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата
6611011768
Обсудить 9
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГитанас НауседаАлександр ЛукашенкоЭстонияЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Это же внутреннее дело Белоруссии. Они же уважают суверинетет других стран? Или нет?🤬🤬🤬🧐🧐🧐
17 августа, 17:09
АНАлександр Невский
6020000
Они свой то суверенитет не уважают...
17 августа, 17:22
Ярослав Погодин
3970000
Рекомендуем
Протестующие в Минске не дают уйти с митинга министру здравоохранения
Глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим врачам
Предприятие Беларуськалий в Солигорске
"Беларуськалий" остановил работу
Мария Колесникова на митинге оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Соратница Тихановской обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Колонна военной техники в центре Минска
В центр Минска перебросили военных
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной
Белорусский металлургический завода
Белорусский металлургический завод восстановил работу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
ЦИК Белоруссии ответил на жалобы по президентским выборам
Общегражданский марш За свободу в Минске
В США заявили, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии"
Белуха
В Сочи кит укусил ребенка
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
Президент Мексики сообщил, что готов обсуждать с Путиным вакцину от COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния