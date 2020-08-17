Главы стран Балтии и Польши выступили за новые выборы в Белоруссии

"Президент поставил глав соседних стран в известность о том, что в минувшие выходные белорусский режим ужесточил риторику в отношении ЕС и НАТО. По словам главы Литвы, это не меняет ни стремления, ни призыва, подписанного четырьмя президентами на прошлой неделе, организовать в Беларуси форум национального примирения. Эту инициативу также поддержала лидер белорусского гражданского общества Светлана Тихановская, которая выступает за создание Координационного совета", - говорится в сообщении на сайте президента Литвы.