В Сочи кит укусил ребенка

Сообщения о том, что в сочинскую больницу поступил 11-летний мальчик с раной бедра, появились в местных СМИ. Ребенок рассказал, что его укусил кит-белуха. Сообщалось, что мать ребенка не собирается обращаться в полицию, однако следователи сами обратили внимание на эту историю. Они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.