В Сочи кит укусил ребенка

СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. В дельфинарии в Сочи белуха (редкий вид кита) укусила за бедро ребенка, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Сообщения о том, что в сочинскую больницу поступил 11-летний мальчик с раной бедра, появились в местных СМИ. Ребенок рассказал, что его укусил кит-белуха. Сообщалось, что мать ребенка не собирается обращаться в полицию, однако следователи сами обратили внимание на эту историю. Они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Киты-белухи вместе с дельфинами-афалинами и морскими котиками — самые популярные артисты в дельфинариях. После представлений туристам обычно предлагают за дополнительную плату сфотографироваться с животными или поплавать в бассейне.
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