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В Сочи кит укусил ребенка
В дельфинарии в Сочи белуха (редкий вид кита) укусила за бедро ребенка, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Краснодарскому... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:07
туризм
новости - туризм
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
краснодарский край
происшествия
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"...как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал: — Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…". В Сочи киты есть ))
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сочи
краснодарский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи кит укусил ребенка

17:04 17.08.2020 (обновлено: 18:07 17.08.2020)
28228
© РИА Новости / Антон ДенисовБелуха
Белуха
© РИА Новости / Антон Денисов
Белуха. Архивное фото
СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. В дельфинарии в Сочи белуха (редкий вид кита) укусила за бедро ребенка, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Сообщения о том, что в сочинскую больницу поступил 11-летний мальчик с раной бедра, появились в местных СМИ. Ребенок рассказал, что его укусил кит-белуха. Сообщалось, что мать ребенка не собирается обращаться в полицию, однако следователи сами обратили внимание на эту историю. Они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Киты-белухи вместе с дельфинами-афалинами и морскими котиками — самые популярные артисты в дельфинариях. После представлений туристам обычно предлагают за дополнительную плату сфотографироваться с животными или поплавать в бассейне.
Укус комара
9 июля, 02:00Сказано в эфире
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213099252442
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ТуризмНовости - ТуризмСледственный комитет России (СК РФ)СочиКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
"...как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал: — Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…". В Сочи киты есть ))
17 августа, 17:10
Фёдор Сергеев
480203
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