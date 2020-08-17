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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575903333.html
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса
Американские ученые выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Специалисты получили данные после анализа истории... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:09
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука, сша, наука, в мире

Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса

17:02 17.08.2020 (обновлено: 17:09 17.08.2020)
44384
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американские ученые выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Специалисты получили данные после анализа истории болезни более 55 тысяч пациентов, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.
Как выяснилось, точный порядок возникновения симптомов у заболевших COVID-19 следующий:
жар,
кашель,
мышечные боли,
тошнота или рвота,
диарея.
Ученые подчеркнули, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.
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