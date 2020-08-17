Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американские ученые выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Специалисты получили данные после анализа истории болезни более 55 тысяч пациентов, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.
Как выяснилось, точный порядок возникновения симптомов у заболевших COVID-19 следующий:
—жар,
—кашель,
—мышечные боли,
—тошнота или рвота,
—диарея.
Ученые подчеркнули, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире приблизилось к 22 миллионам, свыше 766 тысяч пациентов скончались. В России на прошлой неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19, созданную в Центре имени Гамалеи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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