Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса

Ученые подчеркнули, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире приблизилось к 22 миллионам, свыше 766 тысяч пациентов скончались. В России на прошлой неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19, созданную в Центре имени Гамалеи.