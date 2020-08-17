https://ria.ru/20200817/1575902930.html
Источник: в Москве мужчина избил годовалую падчерицу из-за плача
Мужчина на юго-востоке Москвы избил годовалую падчерицу из-за плача, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:58
2020-08-17T23:31
москва
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Мужчина на юго-востоке Москвы
избил годовалую падчерицу из-за плача, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что 15 августа в квартире на юго-востоке Москвы мужчина избил годовалую падчерицу. Девочка с множественными травмами головы и тела была госпитализирована вместе с мамой. Дело расследуется по статье "Покушение на убийство малолетнего". Кроме того, в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения рассказали РИА Новости, что семья является многодетной.
"Мужчина был выпившим, девочка начала плакать, чем разозлила отчима", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мама в момент происходящего была у подруги. Следователи намерены проверить ее действия по статье 156 УК России "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Источник также рассказал, что у девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ).