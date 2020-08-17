Источник: в Москве мужчина избил годовалую падчерицу из-за плача

Ранее стало известно, что 15 августа в квартире на юго-востоке Москвы мужчина избил годовалую падчерицу. Девочка с множественными травмами головы и тела была госпитализирована вместе с мамой. Дело расследуется по статье "Покушение на убийство малолетнего". Кроме того, в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения рассказали РИА Новости, что семья является многодетной.