В Сети появился первый тизер фильма "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун

Действие фильма происходит в 1884 году. Энола Холмс (Браун) просыпается в день своего 16-летия и обнаруживает, что ее мама (Хелен Бонэм Картер) пропала. Старшие братья Шерлок (Кавилл) и Майкрофт (Клафлин) планируют отправить сестру в школу-пансион, но она сбегает в Лондон, чтобы найти мать. Тем более, что девушка оказывается талантливым детективом.