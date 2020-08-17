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В Сети появился первый тизер фильма "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун
В официальном твиттер-аккаунте стриминговой платформы Netflix разместили первый тизер фильма "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун, Генри Кавиллом и Сэмом Клафлином РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:15
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
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фильмы 2020, генри кавилл, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс, лондон

В Сети появился первый тизер фильма "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун

20:15 17.08.2020
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© NetflixКадр из фильма "Энола Холмс"
Кадр из фильма Энола Холмс
© Netflix
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте стриминговой платформы Netflix разместили первый тизер фильма "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун, Генри Кавиллом и Сэмом Клафлином в главных ролях.
По информации Collider, лента основана на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс"). Автор переделала классическую историю о сыщике Шерлоке Холмсе и сделала главной героиней его младшую сестру.
Действие фильма происходит в 1884 году. Энола Холмс (Браун) просыпается в день своего 16-летия и обнаруживает, что ее мама (Хелен Бонэм Картер) пропала. Старшие братья Шерлок (Кавилл) и Майкрофт (Клафлин) планируют отправить сестру в школу-пансион, но она сбегает в Лондон, чтобы найти мать. Тем более, что девушка оказывается талантливым детективом.
Сценарий написал Джек Торн, который ранее работал над сериалом "Отбросы", а снял фильм — режиссер Гарри Брэдбир ("Дрянь", "Убивая Еву").
Премьера фильма состоится на Netflix 23 сентября.
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Культурафильмы 2020Генри КавиллМилли Бобби БраунКино и сериалыНовости культурыNetflixШерлок ХолмсЛондон
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