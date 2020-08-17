ПСБ поможет построить площадки для уличного баскетбола на Ставрополье

Как отмечалось на встрече, по уровню оснащенности площадки будут отвечать самым современным требованиям: на них могут проводиться международные мероприятия ФИБА 3Х3, чемпионаты, кубки и первенства России 3Х3, региональные отборы на кубок и первенство, спартакиады учащихся. Также площадки подходят для подготовки и сдачи норм ГТО. В Ставрополе предполагается возведение Центра уличного баскетбола 3Х3.

"Уличный баскетбол остается единственным видом спорта, который дает спортсменам шанс попасть на Олимпиаду буквально "со двора". Большинство участников национальных сборных получают игровую практику на уличных площадках. Строительство таких площадок повысит доступность спортивной инфраструктуры в регионе, привлечет внимание населения к уличному баскетболу и в целом будет способствовать популяризации физической культуры и спорта у молодежи. Поэтому мы с радостью приняли предложение губернатора Ставрополья поддержать развитие этого вида спорта в крае вместе с РФБ", – приводятся в сообщении слова Бегунца.

В ПСБ напомнили, что в 2020 году банк и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Перед организациями стоят задачи развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Одна из таких задач – строительство региональных центров уличного баскетбола. Ставропольский край – один из приоритетных регионов, который готов принять участие в реализации спортпроекта "ПСБ – детям", в рамках которого уже начато строительство площадок для баскетбола 3Х3 в Калининграде и Тульской области.