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Российский постпред оценил отказ США от саммита по Ирану
Отказ США от онлайн-саммита по ситуации вокруг Персидского залива и Ирана демонстрирует приверженность Вашингтона политике давления, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:51
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
михаил ульянов
совет безопасности оон
иран
сша
в мире
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иран
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Российский постпред оценил отказ США от саммита по Ирану

16:51 17.08.2020
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Отказ США от онлайн-саммита по ситуации вокруг Персидского залива и Ирана демонстрирует приверженность Вашингтона политике давления, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, и предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации. Президент США Дональд Трамп на вопрос, поддержит ли он инициативу РФ, ответил: "Наверное, нет". По его словам, Вашингтон подождет окончания выборов, которые в США пройдут в ноябре.

"США отклонили предложение Путина о саммите в режиме онлайн с целью снижения напряженности в Персидском заливе и вокруг Ирана. Налицо два конкурирующих подхода: российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении", - написал Ульянов в Twitter.

В понедельник и вторник в Вене проходят межведомственные консультации РФ и США по стратегической стабильности.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампМихаил УльяновСовет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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