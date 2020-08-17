Российский постпред оценил отказ США от саммита по Ирану

"США отклонили предложение Путина о саммите в режиме онлайн с целью снижения напряженности в Персидском заливе и вокруг Ирана. Налицо два конкурирующих подхода: российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении", - написал Ульянов в Twitter.