Лукашенко пообещал новые президентские выборы

"Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти", — приводит его слова Sputnik Беларусь.