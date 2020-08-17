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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575902647.html
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Президентские выборы в Белоруссии могут пройти после принятия новой Конституции, заявил Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575891855.html
https://ria.ru/20200817/1575879417.html
Если Лукашенко предлагает провести новые выборы, значит он признаёт нелегитимность старых. Следовательно, он должен покинуть пост президента! За кого ты держишь свой народ?
888
Ну молодец, и не прогнулся вроде как и повода теперь бузить тоже выходит нет 👍
806
210
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575876002_0:0:3086:1735_1400x0_80_0_0_ae1c30eb81746d2ed2982dceab270555.jpg
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, в мире

Лукашенко пообещал новые президентские выборы

16:50 17.08.2020 (обновлено: 17:52 17.08.2020)
64500
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Президентские выборы в Белоруссии могут пройти после принятия новой Конституции, заявил Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

"Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти", — приводит его слова Sputnik Беларусь.

Также на встрече с работниками МЗКТ глава республики сообщил, что работа над новым Основным законом уже идет: по словам Лукашенко, ему предложили два варианта, но он их отверг, так как они мало отличаются от нынешнего.
Президент также выразил готовность поделиться своими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".
Военнослужащие на акции протеста в Минске
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Лукашенко назвал цель протестов в Белоруссии

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Один протестующий погиб.
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВ мире
Популярные комментарии
Если Лукашенко предлагает провести новые выборы, значит он признаёт нелегитимность старых. Следовательно, он должен покинуть пост президента! За кого ты держишь свой народ?
17 августа, 16:59
Илья Ловыгин
6381404241
Ну молодец, и не прогнулся вроде как и повода теперь бузить тоже выходит нет 👍
17 августа, 16:54
Александр Закупин
22210202570
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