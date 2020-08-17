https://ria.ru/20200817/1575902647.html
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Президентские выборы в Белоруссии могут пройти после принятия новой Конституции, заявил Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:50
2020-08-17T17:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575891855.html
https://ria.ru/20200817/1575879417.html
Илья Ловыгин
Если Лукашенко предлагает провести новые выборы, значит он признаёт нелегитимность старых. Следовательно, он должен покинуть пост президента! За кого ты держишь свой народ?
888
Александр Закупин
Ну молодец, и не прогнулся вроде как и повода теперь бузить тоже выходит нет 👍
806
210
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр лукашенко, в мире
МИНСК, 17 авг — РИА Новости.
Президентские выборы в Белоруссии
могут пройти после принятия новой Конституции, заявил Александр Лукашенко
во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).
"Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти", — приводит его слова Sputnik Беларусь.
Также на встрече с работниками МЗКТ глава республики сообщил, что работа над новым Основным законом уже идет: по словам Лукашенко, ему предложили два варианта, но он их отверг, так как они мало отличаются от нынешнего.
Президент также выразил готовность поделиться своими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".
Протесты после выборов
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская
с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Один протестующий погиб.
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