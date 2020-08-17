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Президент Мексики сообщил, что готов обсуждать с Путиным вакцину от COVID
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о готовности лично обратиться к президенту России Владимиру Путину по вопросу приобретения вакцины от... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-18T02:48
распространение нового коронавируса
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андрес мануэль лопес обрадор
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мексика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151336/35/1513363555_0:228:4616:2825_1400x0_80_0_0_f08edd2a9d375dbc7f85f51d6780a68a.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрес мануэль лопес обрадор, владимир путин, мексика, в мире

Президент Мексики сообщил, что готов обсуждать с Путиным вакцину от COVID

16:50 17.08.2020 (обновлено: 02:48 18.08.2020)
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© AP Photo / Marco UgarteКандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
© AP Photo / Marco Ugarte
МЕХИКО, 17 авг - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о готовности лично обратиться к президенту России Владимиру Путину по вопросу приобретения вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае доказательств ее эффективности.
"Я готов лично разговаривать с президентом Китая, с президентом Путиным, чтобы иметь возможность получить вакцину. То же с Соединенными Штатами, с которыми у нас прекрасные отношения, с президентом Трампом. Первую, которая будет доступна", - сказал президент в ходе утренней пресс-конференции, которая транслируется в микроблоге правительства в Twitter.
Глава государства подчеркнул намерение правительства работать с первым вакцинами, которые будут зарегистрированы и докажут свою эффективность, и отметил достаточный объем бюджетных средств, зарегистрированных на эти цели.
"Продолжается коммуникация с Россией о вакцине, которую они представили и собираются применять. В этом столь важном деле не должно быть идеологий. Есть идеи, но на первом месте здоровье. Если в России, Китае вакцина появится первой и продемонстрирует эффективность в спасении жизней, мы немедленно свяжемся с ними", - добавил Лопес Обрадор.
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Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрес Мануэль Лопес ОбрадорВладимир ПутинМексикаВ мире
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