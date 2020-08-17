Президент Мексики сообщил, что готов обсуждать с Путиным вакцину от COVID

Глава государства подчеркнул намерение правительства работать с первым вакцинами, которые будут зарегистрированы и докажут свою эффективность, и отметил достаточный объем бюджетных средств, зарегистрированных на эти цели.

"Продолжается коммуникация с Россией о вакцине, которую они представили и собираются применять. В этом столь важном деле не должно быть идеологий. Есть идеи, но на первом месте здоровье. Если в России, Китае вакцина появится первой и продемонстрирует эффективность в спасении жизней, мы немедленно свяжемся с ними", - добавил Лопес Обрадор.