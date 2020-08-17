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Тюменская область
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В Тюменской области к уборке урожая готово 100% сельхозтехники
Готовность парка сельхозтехники в агрохозяйствах Тюменской области к началу уборочных работ составила 100%, сообщает департамент АПК региона. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:47
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тюменская область, экономика

В Тюменской области к уборке урожая готово 100% сельхозтехники

16:47 17.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 17 авг - РИА Новости. Готовность парка сельхозтехники в агрохозяйствах Тюменской области к началу уборочных работ составила 100%, сообщает департамент АПК региона.
В частности, для заготовки кормов подготовлены 282 кормоуборочных комбайна, 731 косилка, более 1100 единиц другой техники. В хозяйствах имеется 1561 зерноуборочный комбайн, из них 75,6%, — высокопроизводительные современные машины. Обеспеченность дизельным топливом, бензином и маслами составила 60%, 65% и 67%, соответственно, что выше уровня предыдущего года, отмечается в сообщении.
Согласно данным департамента, по состоянию на 13 августа аграрии области обмолотили 21% зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превысил 300 тысяч тонн. Также на эту дату с полей убрано 95% гороха (валовой сбор — 67,7 тысячи тонн), заготовлено для животноводства 139,1 тысячи тонн сена (108% от плана) и 552 тысячи тонн сенажа.
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