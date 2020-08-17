https://ria.ru/20200817/1575902511.html
В Тюменской области к уборке урожая готово 100% сельхозтехники
Готовность парка сельхозтехники в агрохозяйствах Тюменской области к началу уборочных работ составила 100%, сообщает департамент АПК региона. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:47
2020-08-17T16:47
тюменская область
тюменская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_0:0:3149:1771_1400x0_80_0_0_7835cdf64e54825870f447e7ad787b73.jpg
https://ria.ru/20200813/1575728664.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_0:0:3149:1771_1400x0_80_0_0_7835cdf64e54825870f447e7ad787b73.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_195:0:2924:2047_1400x0_80_0_0_e3c41fbad6b67bcc229c1b86801a8a47.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_536:0:2583:2047_1400x0_80_0_0_6d135819b5ef4550934506dc2c99dcd2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, экономика
ТЮМЕНЬ, 17 авг - РИА Новости.
Готовность парка сельхозтехники в агрохозяйствах Тюменской области
к началу уборочных работ составила 100%, сообщает департамент АПК региона.
В частности, для заготовки кормов подготовлены 282 кормоуборочных комбайна, 731 косилка, более 1100 единиц другой техники. В хозяйствах имеется 1561 зерноуборочный комбайн, из них 75,6%, — высокопроизводительные современные машины. Обеспеченность дизельным топливом, бензином и маслами составила 60%, 65% и 67%, соответственно, что выше уровня предыдущего года, отмечается в сообщении.
Согласно данным департамента, по состоянию на 13 августа аграрии области обмолотили 21% зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превысил 300 тысяч тонн. Также на эту дату с полей убрано 95% гороха (валовой сбор — 67,7 тысячи тонн), заготовлено для животноводства 139,1 тысячи тонн сена (108% от плана) и 552 тысячи тонн сенажа.