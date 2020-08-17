В Тюменской области к уборке урожая готово 100% сельхозтехники

В частности, для заготовки кормов подготовлены 282 кормоуборочных комбайна, 731 косилка, более 1100 единиц другой техники. В хозяйствах имеется 1561 зерноуборочный комбайн, из них 75,6%, — высокопроизводительные современные машины. Обеспеченность дизельным топливом, бензином и маслами составила 60%, 65% и 67%, соответственно, что выше уровня предыдущего года, отмечается в сообщении.