"Калашников" создал новый автомат АК-19

Автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года принят на вооружение. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения — как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.