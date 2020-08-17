Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575902483.html
"Калашников" создал новый автомат АК-19
"Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме "Армия-2020", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T19:09
ак-12
нато
калашников (концерн)
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575903696_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5b0ac59faa099a1cc8b038a6a217954d.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573748894.html
https://ria.ru/20200722/1574716894.html
Это то, что у нас получается, пока.
91
Выглядит как китайская игрушка
70
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Презентация нового автомата АК-19
"Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме "Армия-2020", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна. "Автомат АК-19 будет впервые представлен на форуме Армия 2020", - сказали в концерне.
2020-08-17T16:47
true
PT0M21S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575903696_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5b0ac59faa099a1cc8b038a6a217954d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575903696_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_32fe09b7e4168fba350c1c50134dbf33.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575903696_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_ab7c5f775e62770de24fad5f192ccebe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ак-12, нато, калашников (концерн), безопасность, общество

"Калашников" создал новый автомат АК-19

16:47 17.08.2020 (обновлено: 19:09 17.08.2020)
48029
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. "Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме "Армия-2020", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
"Автомат АК-19 будет впервые представлен на форуме "Армия-2020", — сказали в концерне.
Автомат А-545
1 июля, 17:36Сказано в эфире
Для разных задач. Названы отличия автомата А-545 от автомата Калашникова
Согласно видеоролику, опубликованному в Telegram-канале концерна, автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО — 5,56 миллиметра. Отмечается, что его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.
Автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года принят на вооружение. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения — как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.
Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".
Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20
22 июля, 14:15
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
39728139934
Обсудить 11
АК-12НАТОКалашников (концерн)БезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Это то, что у нас получается, пока.
17 августа, 18:20
Алексей Веселин
428021020
Выглядит как китайская игрушка
17 августа, 17:47
AIAlexander Ivanov
301500322
Рекомендуем
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Вертолеты на военной базе США в Сирии
Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным
Тюрьма
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
СМИ раскрыло стратегию США против "Северного потока — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Рейд по проверке такси в Москве
В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду
Коронавирус COVID-19
Найдена главная уязвимость коронавируса
Американские доллары
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Белуха
В Сочи кит укусил ребенка
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Немцы выплатят десятки миллиардов репараций: кому они достанутся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии пригрозили США обратиться в ООН из-за "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния