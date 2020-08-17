Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые выборы президента в Белоруссии могут пройти после принятия на референдуме новой Конституции, заявил глава государства Александр Лукашенко.

"Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. <…> (А потом можно - Прим. ред.) провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей. Его слова цитирует Sputnik Беларусь

Массовые протестные акции оппозиции начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.