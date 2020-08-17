https://ria.ru/20200817/1575902431.html
Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции
Новые выборы президента в Белоруссии могут пройти после принятия на референдуме новой Конституции, заявил глава государства Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:46
2020-08-17T17:42
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Anton Bystryanskiy
Уходи. Люди сами решат, нужна ли им другая Конституция, после тебя
625
Alexander Ivanov
Пусть уходит😡
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые выборы президента в Белоруссии могут пройти после принятия на референдуме новой Конституции, заявил глава государства Александр Лукашенко.
"Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. <…> (А потом можно - Прим. ред.) провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей. Его слова цитирует Sputnik Беларусь
.
Массовые протестные акции оппозиции начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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