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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575902431.html
Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции
Новые выборы президента в Белоруссии могут пройти после принятия на референдуме новой Конституции, заявил глава государства Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:42
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Уходи. Люди сами решат, нужна ли им другая Конституция, после тебя
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Пусть уходит😡
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

16:46 17.08.2020 (обновлено: 17:42 17.08.2020)
73251
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые выборы президента в Белоруссии могут пройти после принятия на референдуме новой Конституции, заявил глава государства Александр Лукашенко.
"Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. <…> (А потом можно - Прим. ред.) провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей. Его слова цитирует Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Вчера, 14:38
"Никогда не падет". Лукашенко заверил, что "разберется" с противниками
Массовые протестные акции оппозиции начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Вчера, 14:29Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении в отношении протестов
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Уходи. Люди сами решат, нужна ли им другая Конституция, после тебя
17 августа, 16:48
Anton Bystryanskiy
4382112181
Пусть уходит😡
17 августа, 16:49
AIAlexander Ivanov
3102141160
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