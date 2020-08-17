Ефремов выписался из больницы по собственному желанию

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов выписался из Боткинской больницы по собственному желанию в удовлетворительном состоянии, ему рекомендовали продолжить наблюдение у врачей, пить лекарства и бросить курить, следует из озвученной в суде справки из медучреждения.
В понедельник Московский городской суд рассматривает жалобу защиты на продление ареста Ефремову до января 2021 года.
"Состояние здоровья Ефремова на момент выписки удовлетворительное, выписан по собственному желанию, ему рекомендовано наблюдение врачей, прием лекарственных средств и отказ от курения", - озвучил эпикриз судья Анатолий Костюков.
Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что врачи обнаружили у Ефремова хроническую обструктивную болезнь легких и острое нарушение мозгового кровообращения.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.