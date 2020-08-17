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Ефремов выписался из больницы по собственному желанию
Актер Михаил Ефремов выписался из Боткинской больницы по собственному желанию в удовлетворительном состоянии, ему рекомендовали продолжить наблюдение у врачей,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:46
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
московский городской суд
общество
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353
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, московский городской суд, общество

Ефремов выписался из больницы по собственному желанию

16:46 17.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Михаил Ефремов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов выписался из Боткинской больницы по собственному желанию в удовлетворительном состоянии, ему рекомендовали продолжить наблюдение у врачей, пить лекарства и бросить курить, следует из озвученной в суде справки из медучреждения.
В понедельник Московский городской суд рассматривает жалобу защиты на продление ареста Ефремову до января 2021 года.
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"Состояние здоровья Ефремова на момент выписки удовлетворительное, выписан по собственному желанию, ему рекомендовано наблюдение врачей, прием лекарственных средств и отказ от курения", - озвучил эпикриз судья Анатолий Костюков.
Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что врачи обнаружили у Ефремова хроническую обструктивную болезнь легких и острое нарушение мозгового кровообращения.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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