Украина отозвала посла из Белоруссии

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины отозвало своего посла Министерство иностранных дел Украины отозвало своего посла Игоря Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией , заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба

"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - приводит слова Кулебы сайт МИД Украины

По его словам, вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность Украины обеспечивать права и законные интересы своих граждан на территории Белоруссии.

Глава украинского МИД пояснил, что одной из причин вызова посла является решение Минска передать ранее задержанных российских граждан в РФ, хотя Киев направлял запросы об их выдаче на Украину. "Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных "вагнеровцев" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - объяснил Кулеба.

"Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Белоруссии. Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Белоруссии, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - заявил министр.

Генпрокуратура России в пятницу сообщила, что задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики. Передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, заявил в пятницу посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.