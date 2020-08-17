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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575901671.html
В центр Минска перебросили военных
Колонна из десяти грузовиков внутренних войск проследовала по проспекту Независимости к центру Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:40
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
Лукавый должен уйти)
83
Достали эти протестанты,. Пусть в тюрьмах будут арестанты😀😀😀😀
58
10
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Колонна военной техники в центре Минска
Корреспондент РИА Новости передает из центра Минска
2020-08-17T16:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
минск, белоруссия, в мире

В центр Минска перебросили военных

16:36 17.08.2020 (обновлено: 17:40 17.08.2020)
10010
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Колонна из десяти грузовиков внутренних войск проследовала по проспекту Независимости к центру Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Она прошла мимо метро "Московская", неподалеку от которой продолжается митинг у здания Белтелерадиокомпании.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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15113420929
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукавый должен уйти)
17 августа, 16:46
Alexandr Alex
30001052
Достали эти протестанты,. Пусть в тюрьмах будут арестанты😀😀😀😀
17 августа, 16:55
АНАлександр Невский
39201115
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