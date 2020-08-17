В центр Минска перебросили военных

Она прошла мимо метро "Московская", неподалеку от которой продолжается митинг у здания Белтелерадиокомпании.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.