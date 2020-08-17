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Изнасиловавший сестру житель Красноярского края пойдет под суд
Мужчина, изнасиловавший и убивший свою 14-летнюю сестру в Березовском районе Красноярского края в 2010 году, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:34
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
березовский район
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, березовский район

Изнасиловавший сестру житель Красноярского края пойдет под суд

16:34 17.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мужчина, изнасиловавший и убивший свою 14-летнюю сестру в Березовском районе Красноярского края в 2010 году, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
В январе этого года сообщалось, что красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат. Также сообщалось, что обвиняемый пытался запутать следствие, рассказывая, что спрятал тело в торфяных ямах за поселком.
"Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Березовского района, обвиняемого в совершении преступлений ... убийство с целью сокрытия другого преступления и ... изнасилование несовершеннолетней ... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 20 июня 2010 года на тот момент 25-летний обвиняемый был у себя дома со своей родной по отцу 14-летней сестрой, пришедшей к нему в гости.
"Злоумышленник, испытывая к девушке неприязнь, сначала изнасиловал, а затем перемотал ее скотчем, в том числе органы дыхания, лишив возможности дышать. После того как потерпевшая скончалась, он закопал тело в подвале своего дома, и почти десять лет скрывал обстоятельства преступления", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайБерезовский район
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