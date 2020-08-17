Изнасиловавший сестру житель Красноярского края пойдет под суд

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мужчина, изнасиловавший и убивший свою 14-летнюю сестру в Березовском районе Красноярского края в 2010 году, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
В январе этого года сообщалось, что красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат. Также сообщалось, что обвиняемый пытался запутать следствие, рассказывая, что спрятал тело в торфяных ямах за поселком.
"Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Березовского района, обвиняемого в совершении преступлений ... убийство с целью сокрытия другого преступления и ... изнасилование несовершеннолетней ... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 20 июня 2010 года на тот момент 25-летний обвиняемый был у себя дома со своей родной по отцу 14-летней сестрой, пришедшей к нему в гости.
"Злоумышленник, испытывая к девушке неприязнь, сначала изнасиловал, а затем перемотал ее скотчем, в том числе органы дыхания, лишив возможности дышать. После того как потерпевшая скончалась, он закопал тело в подвале своего дома, и почти десять лет скрывал обстоятельства преступления", - добавляется в сообщении.