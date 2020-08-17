Изнасиловавший сестру житель Красноярского края пойдет под суд

"Злоумышленник, испытывая к девушке неприязнь, сначала изнасиловал, а затем перемотал ее скотчем, в том числе органы дыхания, лишив возможности дышать. После того как потерпевшая скончалась, он закопал тело в подвале своего дома, и почти десять лет скрывал обстоятельства преступления", - добавляется в сообщении.