В Тульской области продлили ограничения по COVID-19

"Согласно изменениям, действие некоторых ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса, продлевается до 31 августа. Сохраняется масочный режим в местах общего пользования. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций", - говорится в сообщении.