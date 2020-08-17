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В Тульской области продлили ограничения по COVID-19
Власти Тульской области продлили до 31 августа ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник правительство... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тульская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тульская область, общество

В Тульской области продлили ограничения по COVID-19

16:31 17.08.2020
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© Fotolia / liisetТула
Тула
© Fotolia / liiset
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Власти Тульской области продлили до 31 августа ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник правительство региона.
Соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внес губернатор Алексей Дюмин.
"Согласно изменениям, действие некоторых ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса, продлевается до 31 августа. Сохраняется масочный режим в местах общего пользования. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по данным облправительства, с 20 августа могут возобновить свою работу батутные центры и квест-комнаты. Произойдет это при условии полного соблюдения требований Роспотребнадзора.
В Тульской области COVID-19 подтвержден у 8857 человек, выздоровели 7533 пациента. Умерли 293.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тульская областьОбщество
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