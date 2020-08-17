Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575901183.html
В Свердловской области позволили открыться ресторанам и кафе
Предприятия общественного питания с 18 августа смогут возобновить свою работу в Свердловской области в полном объеме, сообщает в понедельник оперативный штаб... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:31
распространение нового коронавируса
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150562/95/1505629579_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_46656e08aca4af600675d00cf4eba123.jpg
https://ria.ru/20200812/1575714508.html
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150562/95/1505629579_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_46656e08aca4af600675d00cf4eba123.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150562/95/1505629579_312:0:5304:3744_1400x0_80_0_0_9cfbb89117c031971e25de3c96152d59.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150562/95/1505629579_936:0:4680:3744_1400x0_80_0_0_43acce80277930f808dbedf39b17f049.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свердловская область, общество

В Свердловской области позволили открыться ресторанам и кафе

16:26 17.08.2020 (обновлено: 16:31 17.08.2020)
8852
© Fotolia / grkiРесторан
Ресторан
© Fotolia / grki
Ресторан. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Предприятия общественного питания с 18 августа смогут возобновить свою работу в Свердловской области в полном объеме, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 23 546 случаев. Всего уральские врачи вылечили 19 102 человека, 374 пациента скончались.
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
12 августа, 20:52Распространение нового коронавируса
В ФОМС рассказали о ситуации со снятием ограничений в России
"На Среднем Урале сняли ограничения на работу организаций общепита. Указ №455-УГ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Алексеем Орловым, которым вносится ряд изменений в действующий в регионе особый режим по COVID-19, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 18 августа", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что сняты ограничения на работу ресторанов, кафе, баров и других организаций общепита. Также работу смогут возобновить базы отдыха и санаторно-курортные организации. Согласно документу, разрешены групповые экскурсии с численностью до 20 человек, работа детско-юношеских спортивных школ. На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам, также работать с 50-процентной загрузкой могут организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми.
Отмечается, что указом до 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Сохраняются масочный режим и режим социального дистанцирования.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1223047
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о состоянии младенца, которым жонглировал отец
Сцена из мюзикла Анна Каренина
Мюзикл "Анна Каренина" 8 сентября открывает сезон
Схематическое изображение мембранно-электродного блока разработанной батареи
Российские химики создали новую конструкцию батареи будущего
Акция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
Эксперт назвал возможную причину отключения интернета в Белоруссии
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Пустая детская кроватка
Источник: в Москве мужчина избил годовалую падчерицу из-за плача
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Тюрьма
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Полицейский
Член ОПГ десять лет скрывался от полиции благодаря пластической хирургии
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
В России не нашли серьезных проблем с внедрением маркировки лекарств
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Маятник на астрологическом круге
Астролог назвала основные черты каждого знака зодиака
Мост через реку Амур в Хабаровске
Дегтярев предложил восстановить Амур совместно с Китаем
Здание посольства Украины в Минске
Украина отозвала посла из Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния