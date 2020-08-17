В Свердловской области позволили открыться ресторанам и кафе

"На Среднем Урале сняли ограничения на работу организаций общепита. Указ №455-УГ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Алексеем Орловым, которым вносится ряд изменений в действующий в регионе особый режим по COVID-19, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 18 августа", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что сняты ограничения на работу ресторанов, кафе, баров и других организаций общепита. Также работу смогут возобновить базы отдыха и санаторно-курортные организации. Согласно документу, разрешены групповые экскурсии с численностью до 20 человек, работа детско-юношеских спортивных школ. На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам, также работать с 50-процентной загрузкой могут организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми.