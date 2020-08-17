https://ria.ru/20200817/1575901183.html
В Свердловской области позволили открыться ресторанам и кафе
Предприятия общественного питания с 18 августа смогут возобновить свою работу в Свердловской области в полном объеме, сообщает в понедельник оперативный штаб... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:26
2020-08-17T16:31
распространение нового коронавируса
свердловская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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свердловская область, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости.
Предприятия общественного питания с 18 августа смогут возобновить свою работу в Свердловской области
в полном объеме, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 23 546 случаев. Всего уральские врачи вылечили 19 102 человека, 374 пациента скончались.
"На Среднем Урале сняли ограничения на работу организаций общепита. Указ №455-УГ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Алексеем Орловым, которым вносится ряд изменений в действующий в регионе особый режим по COVID-19, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 18 августа", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что сняты ограничения на работу ресторанов, кафе, баров и других организаций общепита. Также работу смогут возобновить базы отдыха и санаторно-курортные организации. Согласно документу, разрешены групповые экскурсии с численностью до 20 человек, работа детско-юношеских спортивных школ. На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам, также работать с 50-процентной загрузкой могут организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми.
Отмечается, что указом до 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Сохраняются масочный режим и режим социального дистанцирования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф