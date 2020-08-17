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Российские Су-27 дважды за день перехватили американские самолеты
Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:54
россия
балтийское море
ввс сша
су-27
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в мире
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россия, балтийское море, ввс сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире

Российские Су-27 дважды за день перехватили американские самолеты

16:24 17.08.2020 (обновлено: 16:54 17.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Балтийского моря. Навстречу поднялся Су-27СМ из дежурных сил Балтийского флота.
Экипаж российского истребителя с безопасного расстояния "идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США".
"После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами", — отметили в Национальном центре управления обороной.
Позднее Минобороны заявило о перехвате трех самолетов США и Британии над Черным морем.
В последнее время участились случаи перехвата американских самолетов-разведчиков у границ России. С начала августа сообщалось о примерно десяти подобных инцидентах, в частности над Черным и Баренцевым морями.
Самолет Су-27
16 августа, 14:05
"Вспышка" с юга. Су-27 перехватил у границы самолет итальянских ВМС
423001573
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РоссияБалтийское мореВВС СШАСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
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