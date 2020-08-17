Российские Су-27 дважды за день перехватили американские самолеты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Балтийского моря. Навстречу поднялся Су-27СМ из дежурных сил Балтийского флота.
Экипаж российского истребителя с безопасного расстояния "идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США".
"После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами", — отметили в Национальном центре управления обороной.
Позднее Минобороны заявило о перехвате трех самолетов США и Британии над Черным морем.
В последнее время участились случаи перехвата американских самолетов-разведчиков у границ России. С начала августа сообщалось о примерно десяти подобных инцидентах, в частности над Черным и Баренцевым морями.
16 августа, 14:05"Вспышка" с юга. Су-27 перехватил у границы самолет итальянских ВМС