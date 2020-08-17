Латвия готова принять белорусов, покинувших родину из-за протестов

РИГА, 17 авг – РИА Новости. Латвия готова принять граждан Белоруссии , покинувших страну на фоне протестов, заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич

"На внеочередном заседании правительства Латвии состоялась дискуссия об открытии границ для граждан Белоруссии, и Латвия готова принять беженцев в соответствии с законами и требованиями безопасности в связи с COVID-19", - сказал Ринкевич.

Глава МИД Латвии завил, что на данный момент не прогнозирует большого потока белорусов, но все зависит от развития ситуации. "Надеюсь, что широких репрессий не последует, но мы готовы принять политических беженцев, хотя и не ожидаем, что их будет много", - сказал министр.

На данный момент Латвия не получала от жителей Белоруссии запросов на предоставление политического убежища.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.