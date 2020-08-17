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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575900950.html
Латвия готова принять белорусов, покинувших родину из-за протестов
Латвия готова принять граждан Белоруссии, покинувших страну на фоне протестов, заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел республики Эдгар... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:23
протесты в белоруссии
эдгар ринкевич
мид латвии
александр лукашенко
латвия
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эдгар ринкевич, мид латвии, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире

Латвия готова принять белорусов, покинувших родину из-за протестов

16:23 17.08.2020
752
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Общегражданский марш "За свободу" в Минске
РИГА, 17 авг – РИА Новости. Латвия готова принять граждан Белоруссии, покинувших страну на фоне протестов, заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
"На внеочередном заседании правительства Латвии состоялась дискуссия об открытии границ для граждан Белоруссии, и Латвия готова принять беженцев в соответствии с законами и требованиями безопасности в связи с COVID-19", - сказал Ринкевич.
Глава МИД Латвии завил, что на данный момент не прогнозирует большого потока белорусов, но все зависит от развития ситуации. "Надеюсь, что широких репрессий не последует, но мы готовы принять политических беженцев, хотя и не ожидаем, что их будет много", - сказал министр.
На данный момент Латвия не получала от жителей Белоруссии запросов на предоставление политического убежища.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииЭдгар РинкевичМИД ЛатвииАлександр ЛукашенкоЛатвияБелоруссияВ мире
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17 августа, 16:26
Фёдор Сергеев
1710001
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