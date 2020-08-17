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В России не нашли серьезных проблем с внедрением маркировки лекарств
Система маркировки лекарств в России работает, серьезных проблем нет, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:22
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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353
60
алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

В России не нашли серьезных проблем с внедрением маркировки лекарств

16:22 17.08.2020
423
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Система маркировки лекарств в России работает, серьезных проблем нет, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Маркировка на сегодняшний день реально существует в течение 1,5 месяцев… Мы считаем, что система работает и на сегодняшний день особых проблем мы не видим", - сказала Самойлова на обсуждении предложений "Единой России" по повышению доступности лекарств.
Она отметила, что дефицита лекарств в аптеках из-за введения системы маркировки на сегодняшний день нет.
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Алла СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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