https://ria.ru/20200817/1575900853.html
В России не нашли серьезных проблем с внедрением маркировки лекарств
Система маркировки лекарств в России работает, серьезных проблем нет, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:22
2020-08-17T16:22
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество