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Королевский дом Испании рассказал, в какую страну переехал Хуан Карлос
Бывший глава Испании король Хуан Карлос, об отъезде которого из страны стало известно в начале августа, находится в ОАЭ, сообщил Королевский дом. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:20
король фелипе vi
хуан карлос i
оаэ
испания
в мире
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
король фелипе vi, хуан карлос i, оаэ, испания, в мире

Королевский дом Испании рассказал, в какую страну переехал Хуан Карлос

16:20 17.08.2020
1586
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкКороль Испании Хуан Карлос I
Король Испании Хуан Карлос I
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Бывший глава Испании король Хуан Карлос, об отъезде которого из страны стало известно в начале августа, находится в ОАЭ, сообщил Королевский дом.
"Его величество король Дон Хуан Карлос уведомил Дом его Величества короля (Фелипе VI), чтобы он сообщил, что 3 августа он отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где находится в настоящее время", - говорится в сообщении.
До этого официальной информации о местонахождении бывшего главы государства не было. СМИ выдвигали в качестве предположений Португалию и Доминиканскую республику, однако также сообщали о том, что отец Фелипе VI может находиться в ОАЭ.
На прошлой неделе председатель испанского правительства Педро Санчес отказался говорить, где находится бывший глава государства король Хуан Карлос, сославшись на конфиденциальность контактов с Королевским домом.
Отъезд Хуана Карлоса из Испании, о котором официально было объявлено 3 августа, связан с разразившимся скандалом о его возможной причастности к получению взяток от саудовского Королевского дома за заключение контрактов на строительство испанскими компаниями железной дороги между Меккой и Мединой. Прокуратура Верховного суда ведет расследование, никаких официальных обвинений ему не предъявлено.
Король Испании Хуан Карлос I
5 августа, 13:51
Вице-премьер Испании заступилась за Хуана Карлоса
Адвокаты Хуана Карлоса заверили, что в случае необходимости он готов дать показания в Верховном суде.
Хуан Карлос отказался от престола в пользу сына Фелипе VI в июне 2014 года. В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
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Король Фелипе VIХуан Карлос IОАЭИспанияВ мире
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