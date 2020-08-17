https://ria.ru/20200817/1575900805.html
Королевский дом Испании рассказал, в какую страну переехал Хуан Карлос
Бывший глава Испании король Хуан Карлос, об отъезде которого из страны стало известно в начале августа, находится в ОАЭ, сообщил Королевский дом. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:20
2020-08-17T16:20
король фелипе vi
хуан карлос i
оаэ
испания
в мире
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оаэ
испания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
король фелипе vi, хуан карлос i, оаэ, испания, в мире
МАДРИД, 17 авг – РИА Новости.
Бывший глава Испании
король Хуан Карлос, об отъезде которого из страны стало известно в начале августа, находится в ОАЭ
, сообщил Королевский дом.
"Его величество король Дон Хуан Карлос уведомил Дом его Величества короля (Фелипе VI), чтобы он сообщил, что 3 августа он отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где находится в настоящее время", - говорится в сообщении.
До этого официальной информации о местонахождении бывшего главы государства не было. СМИ выдвигали в качестве предположений Португалию и Доминиканскую республику, однако также сообщали о том, что отец Фелипе VI может находиться в ОАЭ.
На прошлой неделе председатель испанского правительства Педро Санчес отказался говорить, где находится бывший глава государства король Хуан Карлос, сославшись на конфиденциальность контактов с Королевским домом.
Отъезд Хуана Карлоса из Испании, о котором официально было объявлено 3 августа, связан с разразившимся скандалом о его возможной причастности к получению взяток от саудовского Королевского дома за заключение контрактов на строительство испанскими компаниями железной дороги между Меккой и Мединой. Прокуратура Верховного суда ведет расследование, никаких официальных обвинений ему не предъявлено.
Адвокаты Хуана Карлоса заверили, что в случае необходимости он готов дать показания в Верховном суде.
Хуан Карлос отказался от престола в пользу сына Фелипе VI в июне 2014 года. В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.